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SiyasetCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündem sığınmacılar ve ekonomik gelişmeler
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündem sığınmacılar ve ekonomik gelişmeler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Toplantının gündeminde sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmeler var.

08.05.2022 - 17:21 |
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündem sığınmacılar ve ekonomik gelişmeler

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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