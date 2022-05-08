GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan “hudut kartalları”na seslendi! “Tarih boyunca unutulmayacaktır"
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan “hudut kartalları”na seslendi! “Tarih boyunca unutulmayacaktır"
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan “hudut kartalları”na seslendi! “Tarih boyunca unutulmayacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü. Hudut kartallarına da seslenen Erdoğan, “Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır” dedi.

08.05.2022 - 15:58 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan “hudut kartalları”na seslendi! “Tarih boyunca unutulmayacaktır"

Bakan Akar’ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri sürüyor. Sınırın sıfır noktasında hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akar, beraberindeki komutanlarla Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu’nu da ziyaret etti. Buradaki incelemelerinin ardından Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Telefondan hudut kartallarına hitap eden Erdoğan, sözlerine Bakan Akar’ın hudut hattındaki denetlemelerinin önemine değinerek başladı. Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin geçmiş bayramını da kutladı.

    GÜNCEL HABERLER

    Mirasçılara Yargıtay'dan kötü haber!

    Mirasçılara Yargıtay'dan kötü haber!

    Genç iletişimcilerin ilk dersi Fahrettin Altun'dan

    Genç iletişimcilerin ilk dersi Fahrettin Altun'dan

    Putin: Ortak amaç, Nazizm’in yeniden doğuşunu engellemektir

    Putin: Ortak amaç, Nazizm’in yeniden doğuşunu engellemektir

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mirasçılara Yargıtay'dan kötü haber!

    Mirasçılara Yargıtay'dan kötü haber!

    Sıradaki Haber
    Putin: Ortak amaç, Nazizm’in yeniden doğuşunu engellemektir

    Putin: Ortak amaç, Nazizm’in yeniden doğuşunu engellemektir

    Sıradaki Haber
    Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta alacak! İşte başvuru şartları!

    Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber
    Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! AK Partili isim duyurdu

    Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! AK Partili isim duyurdu

    Sıradaki Haber