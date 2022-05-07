Tepkiler peş peşe geldi! İBB başkanı İmamoğlu özür dilemek zorunda kaldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı’nın düzenlediği ‘Denizleri Anma Gecesi’nde konuştu. İmamoğlu, geçen hafta yaptığı Karadeniz gezisinde çekilen fotoğraflara gelen eleştirilere yanıt verdi.

“VIZ GELİR TIRIS GİDER… UMRUMDA DEĞİL”

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışanlar olabilir. Benimle aynı şeylere inandığını söyleyen, ne yazık ki anlık hırslara yenilmiş insanlar olabilir. Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkanlarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir. Farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider, hiç umrumda değil. Dolayısıyla ben şunun için söylüyorum; Bu kadar büyük idealleri, olayları konuşurken, bu heyecanla konuşur, tartışırken, küçük detaylar üzerinden davayı, o davayı güden insan… Yahu bu insan ne yapmak istiyoru anlamadan ibu tarz girişimi yapanları akıllı olmaya davet ediyorum.”

İMAMOĞLU ÖZÜR DİLEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşamki programda kullandığı 'vız gelir tırıs gider' sözleri nedeniyle özür diledi.

'Çiftçilere yazlık fide desteği' programında konuşan İmamoğlu, "Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu açıklamaları yapan arkadaşlardan, sadece ve sadece dün bir konuşmada kullandığım 'vız gelir tırıs' gider sözlerimden dolayı özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLERDEN SİTEMLİ SÖZLER

Ramazan Bayramı nedeniyle Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle verdiği fotoğraf sosyal medyada büyük eleştiri almıştı. İmamoğlu, Twitter hesabından takipçi kaybetmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un, İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine davet ettiği gazetecilerle ilgili gelen eleştirileri ‘önemsemediklerini’ söylemesi üzerine tepkiler daha da büyüdü.

İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlar...

GÖKHAN ÖZOĞUZ: İşte demek siyaset böyle bir şey! Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben Bu Otobüsten inerim Arkadaş!

FAZIL SAY: 10 yıl önce yaşadığım Hayyam retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak Ekrem İmamoğlu?

ŞAHAN GÖKBAKAR: Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... "Herkes konuşacak, konuşacağız" diyorken, "vız gelir tiris gider, hiç umrumda degil" e evrilen bir üslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni Film hiç gelmeyecek mi???

HAYKO CEPKİN: Kimse şu fotoğrafı görmek için o meydanları doldurmadı. Kimse sandık başında saatlerce uykusuz şu resmi görmek için beklemedi. Miting gazı ile şöyle bi'üstten bakış' hali deseek… Ne mitingler doldurup milletin önüne çıkamayanlar gördük. Kırılan kalpler alınan ahlar ile zor onarılır.

MEHMET DEMİRKOL: Ne vız gelir ne tırıs geçer...