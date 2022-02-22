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SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'de Dakar Büyükelçiliği yeni binasının açılışını yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'de Dakar Büyükelçiliği yeni binasının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Dakar Büyükelçiliği yeni binasının açılışında açıklamalarda bulundu.

22.02.2022 - 14:42 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'de Dakar Büyükelçiliği yeni binasının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Dakar Büyükelçiliği yeni binasının açılışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli bakanlar, değerli misafirler, sevgili vatandaşlarım, sevgili işçi kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Her birinize Türkiye'deki kardeşlerinizin selamlarını iletmek istiyorum.

TİKA da Batı Afrika'daki ilk ofisini Dakar'da açtı. Bizim Afrika'yla yeniden kucaklaşmamızın ilk adresi oldu. Bu güçlü bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz.

Açılışını yaptığımız Dakar Büyükelçiliği'nin yeni kançılarya binasının hayırlı olmasını diliyorum. Konumuyla, mimarisiyle, Türkiye'ye yakışır binanın kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz.

11 Eylül 2020'de Dışişleri Bakanımın ziyareti sırasında temelini attık. Afrika'da pek çok projeyi hayata geçiren Summa Holding'e tekrar teşekkür ediyorum.

Emekleriyle, alın terleriyle, bu güzel binanın inşasını rekor sürede gerçekleştiren tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum.

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