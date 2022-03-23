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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi için Belçika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Belçika’ya gidecek.

23.03.2022 - 00:06 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi için Belçika'ya gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak amacıyla 23-24 Mart 2022 tarihlerinde Belçika’yı ziyaret edeceklerdir. Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı Zirve’de, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecektir.

Zirve toplantısında ayrıca, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi’ne giden süreçte İttifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de planlanmaktadır” denildi.

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