Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Krallığı Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Görüşmelerimizde ikili ilişkilerizinin çeşitli yönlerini değerlendirdik. Ukrayna'daki gelişmeşleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Malumunuz Perşembe günü NATO liderler Zirvesi'nde bir araya geleceğiz. Türkiye olarak net bir tutum takındı. Her vesile ile sağ duyu ve diyalog çağrısı yaptık. Maalesef Ukrayna'daki insani dram devam ediyor. Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diploması trafiği sürdürüyoruz.

"DİPLOMASİ TEK ÇIKIŞ YOLU"

Elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu hep vurguladık. Sayın Zelenskiy ve Sayın Putin ile temaslarımızı sürdürüyorum. Şartların zor olduğunun farkındayız ama diplomasi tek çıkış yolu.

"TİCARET HEDEFİMİZ 20 MİLYAR DOLAR"

Mayıs ayında Türkiye'de toplantı icra edeceğiz. Ticaret hacmimimz 11 milyar dolara ulaştı. Şimdilik öncelikli olarak 15 milyar ardından 20 milyar dolar hedefini ortaya koyduk. Hollanda Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan ülke konumunda. Enerjiden çevreye alt yapıdan teknolojiye tüm alanlarda iş birliği imkanlarının artırılması konusunda sayın başbakan ile hem fikiriz.

AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz.

NATO üyesi ülkelere ısrarlar söyleceğiz. NATO'da berabersek dayanışmamızı ortaya koymamız lazım. Özellikle savunma sanayi konularında dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Şu an Rusya Ukrayna savaşında da bunu gördük. Bundan sonra nerelerde neleri göreceğiz. Libya'da Azerbaycan'da bunları gördük. Temenimiz barışın olduğu bir dünyayı kuralım.

(Odesa limanından sürüklendiği iddia edilen mayınlar) Bu şu anda konuşuluyor görüşülüyor. Bununla ilgili olarak MSB her türlü tedbirini almakta. Gereği neyse bunlar da yapılacaktır, yapılmaktadır. Endişeniz olmasın.

"TÜRKİYE KRİZDE KİLİT ROL OYNUYOR"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin açıklamaları şöyle:

Artan bir ticaret hacmi gördük ve hedef olarak da 20 milyar dolar gibi bir hedef koyduk. Bugünkü odağımız dünyada olanlardı. Çok taraflı düzeyde de birlikte çalışıyoruz. Her iki ülkede NATO üyesi. Türkiye ittifak siyasi ve askeri öneme sahip. Yine sizin de söylediğiniz gibi Ukrayna'daki durumu da uzun uzun görüştük. Bölgesel barış ve istikrara ağır bir darbedir bu. Ukrayna'daki savaş biz batıdaki ülkeler için çok yakın geliyor. Türkiye kilit bir rol oynuyor. Erdoğan'ın bu rolü üstlenmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyor ve size diplomatik çabalarınızdan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye sorumluluğunu üstleniyor ve ötesine de geçiyor. Türkiye AB için önemli bir ortaktır.

Suriye krizinde Türkiye çok fazla mülteci kabul etti. Dünyadaki tüm ülkerden fazla mülteci barındırıyorsunuz bunun için de çok teşekkür ederiz. Türkiye çok kritik bir rol oynuyor. Hem Putin hem de Zelenskiy ile teması olan tek ülke.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törende, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Rutte, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Rutte, merdivende Türkiye ve Hollanda bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.