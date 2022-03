Binali Yıldırım: Kırgızistan'daki Ahıska Türklerinin politikada yer almaları önem arz ediyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde Ahıskalı Türkler Derneği yöneticileri ve mensuplarını kabul etti. Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği binası konferans salonunda yapılan kabulde, Yıldırım’ı Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan selamladı.



Yıldırım yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından uzaklaştırılmasının acısı her zaman taze olduğunu belirterek, “Bununla birlikte büyük tesellimiz 14 Kasım 1944 günü ana vatan Ahıska’dan sürgün edilen 91 bin soydaşımızdan buraya gelen 16 bine dost ve kardeş Kırgız halkı kucak açmıştır ve sizleri bağrına basmıştır” dedi.



Bugün yaklaşık 650 bin Ahıskalının üç farklı kıtaya dağılarak 11 ülkede yaşamını sürdürdüğüne işaret eden Yıldırım, Kırgızistan’da gördükleri üzere gönül bağlarının ve kardeşliğin ilk günkü gibi canlı olarak devam ettiğini dile getirdi. Yıldırım, Ahıskalı Türklerin Kırgızistan ve diğer Orta Asya ülkeleriyle aralarındaki gönül köprülerinin ve kültürel ilişkilerinin temelini oluşturduğunu söyleyerek, “Bu sebeple ülkemiz başta Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı başta olmak üzere tüm kurumlarıyla destek verme gayreti içinde” dedi.



"Mecliste Ahıskalı Türk toplumunu temsil etmeleri önem arz ediyor”



Türk dünyasının kurumsallaşmasından ve gittikçe Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde ilişkilerin geliştirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Yıldırım, bu birleşmenin temeli olan ortak dil, tarih ve kültürün genç Ahıska Türkülerine aktarabilmenin çok önemli bir husus olduğunun altını çizdi. Yıldırım, Kırgızistan’daki Ahıskalı Türklerinin genç nesillerin eğitimlerine önem vermelerinin kendileri için bir emniyet olduğunu kaydederek, “Üst düzeyde yetişmiş eğitimli Türk gençlerimizin bulundukları ülkelerde gerek devlette gerek özel sektörde önemli sorumluluklar almaları bizleri memnun eder. Bu kapsamda Ahıskalı kardeşlerimizin Kırgızistan’daki eğitim yatırımımız olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Orta Asya’da açılan ilk Türkiye Maarif Vakfı Okulu Bişkek Eğitim Kompleksinden de istifade etmelerini öneriyoruz” dedi.



Ahıskalı Türkler için teknik okul koruma projesini de gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Yıldırım, “Benzer şekilde Kırgızistan’daki Ahıskalı Türk kardeşlerimizin milli politikada yer almalarını ve mecliste Ahıskalı Türk toplumunu temsil etmeleri önem arz ediyor” dedi.



Yıldırım, 28 Kasım 2021 tarihinde yapılan parlamento seçimlerde aday olan bazı Ahıska Türklerinin meclise giremediğine işaret ederek, bir sonraki seçimlerde Kırgızistan meclisinde olabildiğince Ahıska Türkü görmek temennisini dile getirdi.



“Bu toprakları öksüz bırakmamalıyız”



Yıldırım, memleketi Erzincan’daki Üzümlü ilçesinde 2015’te 700’e yakın Ahıskalı aileyi yerleştirdiklerini, “Ben gidince onları ziyaret ederek, gayet iyiler. Alıştılar oradaki hemşerilerimizle kaynaştılar. Akraba olmaya başladılar” ifadesini kullandı.



“Herkesin gönlü Türkiye’ye gelmek olabilir. Ama bu toprakları öksüz bırakmamamız lazım. Mücadelemizi bulunduğumuz yerde yapmamız lazım” diyen Yıldırım, onun için Türk Devletleri Teşkilatı bundan sonra Türklerin yaşadığı Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar, Avrasya coğrafyasında çok daha görünür hale gelecek ve ortak değerlerimizi ön plana çıkarmak için çeşitli projeler hayata geçireceğini söyledi. Yıldırım, “Buna ihtiyaç var bölgede yaşanan sorunları değerlendirdiğimizde. Böyle bir çalışma artık daha da önemli hale geldi” dedi.



Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatının başkanlığını Türkiye’nin yürüttüğünü anımsatan Yıldırım, bu çerçevede çeşitli etkinliklerin yapıldığını kaydetti.



"Cumhurbaşkanımız ayın sonunda Özbekistan'a ziyaret yapacak"



Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız da bu ayın sonunda zannedersem 29-30 Mart’ta Özbekistan’a bir resmi ziyaret yapacak. Ayrıca önümüzdeki yılın sonuna doğru yine Özbekistan’da tekrar bir zirve gerçekleştirilecek” dedi.



“Türkiye öyle bir hale geldi ki artık kendi kardeşlerimizi değil pandemi döneminde 156 ülkeye yardım yaptı”



Amaçlarının bölgenin müşterek kalkınmasını refahını sağlamak olduğunun altını çizen Yıldırım, “Birbirimizi daha iyi anlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.



Yıldırım, Türkiye’nin her zaman Ahıskalı Türklerin yanında olduğunu söyleyerek, “Bunu bilmenizi istiyoruz. Bunu her gün hissetmenizi istiyoruz. Türkiye öyle bir hale geldi ki artık kendi kardeşlerimizi değil pandemi döneminde 156 ülkeye yardım yaptı. Aşı yardımı, sağlık malzemesi yardımı. Şu anda Afrika’ya 15 milyon doz aşı gönderdi. Bu birçok gelişmiş ülkenin yapmadığı yapamadığı işlerdir. Dış ülkelere destek konusunda birinci ülke Türkiye. Yine bir gurur eserimiz geçen cuma günü dünyanın en büyük asma köprüsünü Cumhurbaşkanımız 1915 Çanakkale köprüsünü hizmete açtı. Muhteşem bir eser” dedi.



“Biz Kırgız halkından çok razıyız”



Kırgızistan’daki Ahıskalı Türkler Derneği Başkanı Atamşa Dursunov da, Ahıskalıların Kırgızistan’da yaşayalı 78 yıl olduğunu belirterek, “Biz Kırgız halkından çok razıyız. 1944 yılında bizi burada kabul ettiler, ekmeğini, evlerini paylaştılar. Biz Kırgızistan’ı seviyoruz” dedi.



“Biz de iki ülke arasındaki köprünün bir parçası olarak ilişkilere katkı sağlamak istiyoruz”



Kırgızistan’ın 1990’da bağımsızlığı kazanmasından sonra bu yana Türkiye’den büyük destek aldıklarını ifade eden Dursunov, Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. Dursunov, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlenmesini temenni ederek, “Biz de iki ülke arasındaki köprünün bir parçası olarak ilişkilere katkı sağlamak istiyoruz” dedi.



Türkiye’yi çok özlediklerine işaret eden Dursunov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’ye eğitim, sağlık alanlarında verdiği yardımları için teşekkür etti.