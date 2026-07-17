Yozgat'ta eski cezaevi kütüphaneye dönüştürüldü: Ziyaretçi akınına uğruyor!

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Şahin, "Kütüphanemiz şu an 2026 yılı itibariyle ilk 6 aylık istatistik verilerine göre 4 bin 169 aktif üyemiz var. İlk 6 aylık dönemde 7 bin 250 ödünç kitap vermişiz. Kütüphane kullanım amaçlarına aktif bir şekilde hizmet etmekte. Kullanıcılarımız ve okuyucularımız tarihi ortamın havasını ve binanın serinliğini tercih ederek burayı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de burayı hem geziyor hem de kitaplarımızı inceliyor.