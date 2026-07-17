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GündemTokat'ta akılalmaz olay! Arkadaşının düğünü için bacağındaki keneyle saatlerce dolaştı
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Tokat'ta akılalmaz olay! Arkadaşının düğünü için bacağındaki keneyle saatlerce dolaştı

17.07.2026 - 10:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Hadi Çelik, arazide bacağına yapışan keneyi fark etmesine rağmen arkadaşının yüzük takma merasimini kaçırmamak için hastaneye gitmeyi reddetti. "Mecbur, ne olursa olsun keneyle gideceğiz" diyerek çocukluk arkadaşının mutlu gününe katılan Çelik, tören boyunca davetlilerin arasında bacağındaki ölümcül kene tehdidiyle saatlerce vakit geçirdi. Merasimin ardından hastaneye giden besicinin kene hakkındaki rahat tavırları ve "Tören bitene kadar keneyi besiye çektik" esprisi ise sosyal medyada gündem oldu.

1Tokat'ta akılalmaz olay! Arkadaşının düğünü için bacağındaki keneyle saatlerce dolaştı

Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir besici, bacağına tutunan kene ile arkadaşının yüzük takma merasimi katıldı, keneyi hastaneye gitmeden önce saatlerce üzerinde taşıdı.

2Tokat'ta akılalmaz olay! Arkadaşının düğünü için bacağındaki keneyle saatlerce dolaştı

Olay, Turhal ilçesine bağlı Necip köyünde yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan Hadi Çelik'e arazide bulunduğu sırada kene tutundu. Arkadaşının yüzük takma merasimine gitmek için evden çıkan Çelik, bacağındaki kaşıntıyı fark edince ayağını kontrol etti.

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3Tokat'ta akılalmaz olay! Arkadaşının düğünü için bacağındaki keneyle saatlerce dolaştı

Bacağına tutunan keneyi gören Çelik, merasimi kaçırmamak için hastaneye gitmeyi erteledi. Daha önce de iki kez kene tutunan Çelik, çocukluk arkadaşının yüzük takma merasimine bacağındaki kene ile katıldı. Merasimin ardından hastaneye giden Çelik, keneyi sağlık ekiplerine çıkarttırdı.

4Tokat'ta akılalmaz olay! Arkadaşının düğünü için bacağındaki keneyle saatlerce dolaştı

"YÜZÜK MERASİMİ BİTENE KADAR KENEYİ BESİYE ALDIK"

Hayvancılıkla uğraştıkları için yıl boyunca sık sık keneyle karşılaştıklarını söyleyen Hadi Çelik, "Necip köyünde ikamet ediyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Küçükbaş hayvanlarımız var. Haliyle de arazideyiz. Arazide de bu yıl kene çok var. Kardeşime belki de 30'uncu kene yapışması olmuştur.

5Tokat'ta akılalmaz olay! Arkadaşının düğünü için bacağındaki keneyle saatlerce dolaştı

 Benim de bugün 3'üncü kene yapıştı. Bugün de arkadaşımın yüzük takması vardı. Kene aldırmayı erteledik. Yüzük takmadan sonra nasip olursa keneyi aldıracağız. Mecbur ne olursa olsun keneyle yüzük takmaya gideceğiz.

6Tokat'ta akılalmaz olay! Arkadaşının düğünü için bacağındaki keneyle saatlerce dolaştı

Onun başka bir yolu yok. Arkadaşımın yüzük takmasına keneyle gideceğim. Sonra da hastaneye gidip aldıracağız.

7Tokat'ta akılalmaz olay! Arkadaşının düğünü için bacağındaki keneyle saatlerce dolaştı

Arkadaşın yüzük merasimi bitene kadar keneyi besiye aldık. Keneyi iyice besledik. Şimdi keneyi hastanede aldırma vakti geldi" dedi.