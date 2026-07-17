Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar! Bu sudan bidon bidon götürüyorlar, ünü il sınırlarını aştı

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Akçakoca Deredibi Köyü Muhtarı Salih Bozkurt, kaynağın geçmişten bu yana bölgede bilindiğini ve şehir dışından çok sayıda kişinin sadece su almak için geldiğini anlattı. Suyun çeşitli hastalıklara şifa olduğuna inanıldığını aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:"Daha önceden burada kabinler vardı. Orada insanlar yıkanıp duş alıyordu. İnsanların vücudundaki egzama, sedef gibi hastalıkların giderildiği tespit edilmişti. Bu suyun hazmı kolaylaştırdığı vücuttaki kireçlemeyi yok ettiği biliniyor. Ayrıca, böbrek taşlarına, safra kesesine faydası olduğuna da inanılıyor. Bu suyu Konya'dan almaya gelenler var. Benim şahit olduğum birebir şehir dışından almaya gelenler çok. Suyun şifasının pek saymakla biteceğini zannetmiyorum. Bu suyu 6 ay damacanada bekletin kesinlikle yosunlanma yapmaz. İçimi çok tatlıdır. Akşama kadar bu suyu içseniz şişkinlik hissetmezsiniz."