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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

22.02.2022 - 16:29 | | SENEGAL, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusyanın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegalde bulunduğu sırada yaptığı görüşmede, Donbastaki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyinin Olağanüstü Toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti.

Türkiyenin tutumunu Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti. Ukraynanın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü

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