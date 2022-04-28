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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye’de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna’daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

28.04.2022 - 13:45 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Telefonda gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Ayrıca Putin, Rus Pilot ile ABD'li Deniz Piyadesinin takasına yardımcı olan Türkiye'ye teşekkür etti. (Sabah)

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