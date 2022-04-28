Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PARLATINO’nun yeni Başkanı Arjantinli Senatör Silvia del Rosairo Giacoppo, İcra Sekreteri Elias Castillo ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.
28.04.2022 - 11:33 |
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PARLATINO’nun yeni Başkanı Arjantinli Senatör Silvia del Rosairo Giacoppo, İcra Sekreteri Elias Castillo ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya resmi ziyareti kapsamında Türkiye Maarif Vakfı Bogota Temsilciliği’nin açılışına katıldı.
Çavuşoğlu, Panama Kanalı’nı da gezdi. Çavuşoğlu ziyaretle ilgili “Dünyanın en önemli mühendislik projelerinden Panama Kanalı’nda incelemelerde bulunduk. Kanal İstanbul için bu tecrübeden yararlanacağız” dedi.
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