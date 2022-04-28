Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'yıldırım hızıyla' vururuz dedi İngiltere ve Almanya'dan anında yanıt geldi...

“Ukrayna’ya operasyonlar Donbass, Kırım ve tüm Rusya'nın güvenliğini sağlayacak”

Ukrayna’daki askeri operasyonların kendileri için önemine dikkat çeken Putin, "24 Şubat'ta başlatılan Donbass ve Ukrayna'da yürüttüğümüz özel askeri operasyonun tüm görevleri kesinlikle yerine getirilecektir. Bu Donbass, Kırım ve tüm Rusya'nın batış ve güvenliğini sağlayacaktır. Asker ve subaylarımızın anavatanımızı çoktan beri sarmış olan tehlikeyi önlediğini açıkça görmeliyiz. Cesaretleri, kararlılıkları, kahramanlıkları ile topraklarımızda ortaya çıkacak büyük çaplı bir çatışmayı engellediler. Tarihsel olarak Rusya'yı kontrol altına alma politikası izleyen ve bu politikayı sürdüren güçlerin, kendilerine göre böylesine bağımsız, büyük, hatta devasa bir ülkeye ihtiyacı yoktur. Sadece varlığımızın gerçeğiyle kendileri için bir tehlike oluşturduğuna inanıyorlar” dedi.