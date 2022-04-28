Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'yıldırım hızıyla' vururuz dedi İngiltere ve Almanya'dan anında yanıt geldi...
Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken savaşın diğer ülkelere sıçrama ihtimali her geçen gün artıyor. Almanya’da hükümet ve ana muhalefet Ukrayna’ya ağır silahlar gönderilmesi konusunda anlaşırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tehdit gibi açıklamalar geldi. Savaşa dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere 'yıldırım hızıyla' yanıt vereceklerini belirten Putin envanterlerinde rakiplerinde bulunmayan silahlar olduğunu belirtti ve 'gerekirse kullanırız' derken İngiltere'den anında yanıt geldi: 'Ukrayna'ya olan desteğimizi ikiye katlamalıyız'
Ukrayna-Rusya savaşı tüm hızıyla sürürken kritik gelişmeler yaşanıyor. Almanya Ukrayna'ya ağır silahlar göndermeye hazırlanıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss"Ukrayna'ya olan desteğimizi ikiye katlamalıyız" dedi. Putin, “Dışarıdan biri Ukrayna'ya müdahale etmeye çalışırsa, yanıtımız yıldırım hızında olacaktır" dedi. İşte savaş bölgesindeki son dakika gelişmeleri...
PUTİN AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini söyledi, "Elimizde kimsenin aşık atamayacağı araçlar var. Ve bunu hava atmak için söylemiyoruz, gerekirse bunları kullanırız" dedi. Putin nasıl bir müdahalenin yapılacağına şimdiden karar verdiklerini söyledi fakat bunun ne olduğunu açıklamadı.
Putin'in bu ifadeyle balistik ve nükleer silahları kastettiği düşünülüyor. Rusya, işgalin başlamasının ardından stratejik nükleer silahlarını yüksek alarm konumuna getirdiğini duyurmuştu.
Analistler Putin'in bu tehditleri, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya daha fazla yardım etmemesi için yaptığını düşünüyor. Ukrayna'nın müttefikleri son dönemde silah yardımlarını artırmış, ABD de Ukrayna'da Rusya'yı yenmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.
Batılı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki ilerleyişinin bu yardımlar nedeniyle yavaşladığı görüşünde. Bu hafta Almanya Ukrayna'ya 50 adet hava savunma tankı vereceğini, İngiltere de deniz füzeleri göndereceğini açıklamıştı. İngiltere ayrıca Batı ülkelerini Ukrayna'ya savaş uçağı vermeye davet etmişti.
LAVROV'DAN 3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Batı ülkelerinin ateşe körükle gittiğini, bunun Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söylemişti.
Nükleer çatışmanın hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Lavrov, 3. Dünya Savaşı'nın 'gerçek bir tehlike' olduğu konusunda uyarmış ve 'Tehlike ciddi, gerçek, hafife alamazsınız' demişti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus işgaliyle karşı karşıya olan Ukrayna'nın egemenliğini savunması konusunda küresel birlik oluşturmanın önemini vurgulayarak, "Ukrayna'ya olan desteğimizi ikiye katlamalıyız" dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Başkent Londra'dan dış politika üzerine yaptığı basın toplantısında, küresel güvenlik, refah ve barış konularına dikkat çekti. Ukrayna'daki Rus saldırganlığına karşı daha fazla savunma ekipmanın daha hızlı sağlanması gerektiğini ifade eden Truss yaptığı açıklamada, "Korkunç barbarlık ve savaş suçları karşısında dünya, kendi kaderini tayin etmek isteyen Ukrayna'nın mücadelesinde birleşti. Baskı veya işgal yoluyla kazanabileceklerini düşünenler, küresel güvenlikten yana tavır alırken Ukrayna'nın kaderi tehlikede. Putin başarılı olursa, Avrupa'da daha korkunç sonuçlar olacak. Bu yüzden hazırlıklı olmalı, Ukrayna'ya olan desteğimizi ikiye katlamalı ve birleşik olmalıyız" dedi.
Truss, "barış, güvenlik ve refahın" sağlanabilmesi için yeni bir dış politika vizyonun benimsenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Özgürlük ve demokrasinin bir ekonomik ve güvenlik ortaklıkları ağı aracılığıyla güçlendirildiği, saldırganların kontrol altına alındığı bir dünya vizyonu ile yeni bir barış, güvenlik ve refah dönemi oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.
"Putin'in savaş finansmanını kesiyoruz"
Truss yaptığı basın toplantısında, "Yaptırımlarımız Rusya'yı dış borçlarla karşı karşıya bıraktı ve daha ileri gitmemiz gerekiyor. Putin'in bu korkunç savaşı finanse edebileceği hiçbir yer olmamalı. Bu nedenle bu, petrol ve gaz ithalatını kesin olarak kesmek anlamına geliyor." ifadelerinde bulundu.
Truss, küresel ekonominin "kurallara göre oynanması" gerektiğini belirterek, "Putin'in savaş çabalarının finansmanını kesiyoruz. Ukrayna ekonomisini ise mali destek ve yatırımlarla destekliyoruz." şeklinde konuştu.
"Ukrayna'ya NATO silahları sağlanması için Polonya ile çalışıyoruz"
Ukrayna'da güvenliğin sağlanması için Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu kaynakların sağlanması gerektiğini söyleyen Truss, "Bu nedenle, Ukrayna'nın NATO standartında silahlarla donatılmasını sağlamak için Polonya ile ortak bir komisyon üzerinde çalışıyoruz." dedi.
Truss, "Yaklaşımımız, askeri güç, ekonomik güvenlik ve daha derin küresel ittifaklar olmak üzere 3 alana dayanmaktadır. İlk olarak, toplu savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Doğu kanadı güçlendirilmeli ve Polonya gibi devletleri desteklemeliyiz. Bu nedenle varlığımızı artırıyor ve savunma işbirliğimizi derinleştiriyoruz." dedi.
"Eylemsizlik en büyük provokasyondur"
Truss yaptığı açıklamada Ukrayna'daki savaştan alınacak dersler olduğunu söyleyerek, işgali caydırmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini ifade etti. Truss, "Aynı hatayı bir daha asla yapmayacağız. Çatışmayı kışkırtma korkusuyla ağır silahlar vermememiz gerektiğini savunanların aksine eylemsizliğin en büyük provokasyon olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"Ukrayna'nın ötesinde ortaya çıkan tehditlere karşı duracağız"
Rusya'nın Ukrayna'dan tamamen çıkarılması için daha da hızlı ilerlemeye devam edileceğini söyleyen Truss, "Bu sert duruşumuzu Ukrayna'nın ötesinde ortaya çıkan tehditlere karşı da sürdüreceğiz" dedi.
Ukrayna'nın yanı sıra Moldova ve Gürcistan gibi ülkelerin de egemenliklerini korumak için birtakım yeteneklere sahip olmasının gerektiğini söyleyen Truss yaptığı açıklamada ayrıca, Avrupa Atlantik güvenliği ve Hint Pasifik güvenliği'nin de önemine dikkat çekti. Truss, "Pasifik'in korunmasını sağlamak için Japonya ve Avustralya gibi müttefiklerimizle birlikte çalışarak Hint Pasifik'teki tehditleri önlememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
"Çin, kurallarına göre oynamalı"
Truss, Rusya'nın saldırganlığını ve Ukrayna'daki savaş suçlarını kınamadığı için Çin'e yönelik açıklamada bulunarak, "Çin, kurallarına göre oynamazsa yükselmeye devam edemeyecek." dedi. Truss, "Rusya ile uluslararası kurallar ihlal edildiğinde ne tür sonuçlar olduğunu gösterdik ve kısa vadeli ekonomik kazanç yerine güvenliğe, egemenliğe ve saygıya öncelik vermeye hazır olduğumuzu gösterdik." dedi.
Truss, saldırganlık karşısında küresel birlik oluşturmanın gerekliliğini vurgulayarak, "Artan saldırganlık karşısında harekete geçme gücümüz var ve şimdi harekete geçmeliyiz. Gücümüzü daha iyi, daha güvenli bir dünya ve daha güçlü bir küresel ekonomi oluşturmak için kullanmalıyız. Bu yeni dönemi barış, güvenlik ve refah için kazanacağız." ifadelerinde bulundu.
'YANITIMIZ YILDIRIM HIZIYLA OLACAK'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki sürece dışarıdan bir müdahale olması durumunda bunu Rusya’ya yönelik bir tehdit sayıp karşılık vereceklerini ifade ederek, “Dışarıdan biri Ukrayna'ya müdahale etmeye çalışırsa, yanıtımız yıldırım hızında olacaktır" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentindeki Tauride Sarayı’nda Rusya Federal Meclisi üyelerine hitap etti. Putin, 2020 yılında yapılan yeni Anayasa referandumu ile parlamentonun güçlendirildiğini savunarak, “2020 yılında kabul edilen Anayasa değişikliklerinin sadece parlamentonun konumunu ve etkisini güçlendirmekle kalmayıp doğrudan parlamenterlerimizi de güçlendirdiğimiz aşikardır. Ayrıca vurgulamak isterim, Rusya'nın bağımsızlığını ve egemenliğini daha fazla pekiştirmek için herhangi bir dış gücün yönlendirmesi ve müdahalesi olmadan ulusal yargının geliştirilmesi için koşullar oluşturuldu. Ülkemizde gücün kaynağı sadece Rusya halkıdır. Temsilcilerimiz, parlamentodaki siyasi partilerimiz birbirleriyle olan tüm rekabete rağmen anavatanımızın savunması ve güvenlik sorunlarının çözümü konusunda ve temel ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda her zaman birleşik bir tutum sergiliyorlar” dedi.
“Ukrayna’ya operasyonlar Donbass, Kırım ve tüm Rusya'nın güvenliğini sağlayacak”
Ukrayna’daki askeri operasyonların kendileri için önemine dikkat çeken Putin, "24 Şubat'ta başlatılan Donbass ve Ukrayna'da yürüttüğümüz özel askeri operasyonun tüm görevleri kesinlikle yerine getirilecektir. Bu Donbass, Kırım ve tüm Rusya'nın batış ve güvenliğini sağlayacaktır. Asker ve subaylarımızın anavatanımızı çoktan beri sarmış olan tehlikeyi önlediğini açıkça görmeliyiz. Cesaretleri, kararlılıkları, kahramanlıkları ile topraklarımızda ortaya çıkacak büyük çaplı bir çatışmayı engellediler. Tarihsel olarak Rusya'yı kontrol altına alma politikası izleyen ve bu politikayı sürdüren güçlerin, kendilerine göre böylesine bağımsız, büyük, hatta devasa bir ülkeye ihtiyacı yoktur. Sadece varlığımızın gerçeğiyle kendileri için bir tehlike oluşturduğuna inanıyorlar” dedi.
"Bugünün ekonomik boğma planları da başarısız oldu"
Ukrayna operasyonlarına başlamalarının ardından kendilerine uygulanan ekonomik ambargoların başarısız olduğunu savunan Putin, “Hedeflerine hiçbir zaman ulaşamadıkları için Rusya'ya karşı ekonomik bir savaş için büyük hazırlıklar yapıyorlar. Bugünün ekonomik boğma planları da başarısız oldu. Çözümlerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, çocuklu ailelere ve yaşlılara doğrudan yardım sağlamayı amaçlıyor. Ekonominin kilit sektörleri, stratejik işletmeler, küçük ve orta ölçekli işletmeler de destek sağlanıyor ve sağlanmaya devam edilecek” dedi.
“Dışarıdan biri Ukrayna'ya müdahale etmeye çalışırsa, yanıtımız yıldırım hızında olacaktır"
Ukrayna’ya başlattıkları askeri operasyonlara dış müdahaleleri kabul etmeyeceklerini savunan Putin, “Dış güçler tarafından hemen hemen her yıl komşu ülke ile karşı karşıya getirildik. Daha sonra Rusya ve Ukrayna’yı doğrudan bir çatışmanın içine soktular. Kırım ve Donbass'a askeri saldırı da dahil olmak üzere bu tür planlar, ne yazık ki bugünün sonuçlarını getirdi” dedi.
Ukrayna’da olanlara müdahaleyi doğrudan kendilerine yönelik bir müdahale olarak algılayacaklarını dile getirerek, “Dışarıdan biri Ukrayna'ya müdahale etmeye çalışırsa, yanıtımız yıldırım hızında olacaktır” ifadelerini kullandı.
ALMANYA'DAN UKRAYNA'YA AĞIR SİLAH
Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan üç parti ile ana muhalefet partisi, yarın Federal Meclis'te oylamaya sunulacak olan Ukrayna'ya verilen silah desteğinin ağır silahları içerecek şekilde genişletilmesi ve hızlandırılması hakkındaki yasa tasarısına destek verme konusunda anlaştı.
Almanya’da hükümet ve ana muhalefet, Rusya’nın saldırıları karşısında kendisini savunmasına destek olmak amacıyla Ukrayna’ya ağır silahların gönderilmesini içeren yasa tasarısı üzerinde anlaştı. Koalisyon hükümetini oluşturan partiler, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) meclis grupları ile ana muhalefet partilerini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU, yarın Federal Meclis'te oylamaya sunulacak olan Ukrayna'ya silah desteğinin ağır silahları içerecek şekilde genişletilmesi ve hızlandırılması teklifine destek verme konusunda mutabakata vardı.
CDU/CSU, Ukrayna savaşı boyunca verilen mücadelede hükümetin ve muhalefetin birbirleriyle uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, yarın Federal Meclis’te yapılacak oylamayla hükümetin teklifini destekleyerek tasarının geçmesine sağlayacaklarını açıkladılar. Tasarının, Almanya'nın NATO savunmasına sunduğu katkıları "tehlikeye sokmadan" atılması talep ediliyor.
26 Nisan Salı günü Ukrayna Premier Lig üyeleri, video konferans yöntemiyle bir genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Ukrayna Premier Lig ve Ukrayna Gençler Şampiyonası'nın 2021/2022 yılındaki durum değerlendirmesi yapıldı. Ukrayna Premier Ligi'nde yer alan takımlar, 2021/2022 sezonunun sona erdirilme teklifini destekledi. Buna göre, son olarak 10-12 Aralık 2021 tarihinde oynanan 18'inci hafta karşılaşmalarının ardından kış arasına giren ligde, şampiyon belirlenmemesine karar verildi. Ukrayna Premier Lig'de 18 hafta sonunda Shakhtar Donetsk 47 puanla lider, Dinamo Kiev ise 45 puanla 2'nci sırada yer alıyordu. Ukrayna Premier Lig üyelerinin aldığı ve takımların da desteklediği bu karar, Ukrayna Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun onayına sunuldu.
AVRUPA KUPALARINA KATILIM
Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin önümüzdeki sezon da devam etmesi durumunda Ukrayna takımlarının Avrupa kupalarına katılabilme durumunun nasıl olacağı belirsizliğini sürdürüyor. Lig yönetiminin haziran ayı başına kadar UEFA'ya Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden takımları bildirmesi gerekiyor. Ukrayna Ligi şampiyonu, Ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi Playoff eleme turlarına girecek ve grup aşamasına geçmek için bir tur geçmesi gerekiyor. Bununla birlikte konuşulan olası bir senaryo ise lig lideri Shakhtar'ın şu anda Zenit St. Petersburg olması beklenen Rusya Ligi şampiyonu için korunan doğrudan giriş hakkını alması. UEFA, savaş nedeniyle tüm Rus takımlarını müsabakalardan men etti ve bu yaptırımın gelecek sezon da sürüp sürmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ukrayna, UEFA ülkeler sıralamasında 12'nci sırada yer aldığı için Rusya takımlarının organizasyona alınmaması durumunda doğrudan giriş hakkına sahip.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti. Zelenskiy, paylaşımında, "Özellikle Birleşmiş Milletler'deki açık tutumu ve (Ukrayna'nın) egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiği destekler için teşekkür ederim. Gıda güvenliği konusunu görüştük. Beni G-20 Zirvesi'ne davet ettiğiniz için minnettarım" dedi.