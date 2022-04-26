CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Osman Kavala' tepkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, karamsar bir ortamda olduklarını ancak hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirterek, "Güzel ülkemizde huzuru, barışı, kardeşliği, esenliği, sağlığı hep birlikte yerine getireceğiz ve sağlayacağız. 6 siyasi partinin genel başkanları olarak pazar günü toplandık. Uzun bir çalışma yaptık. Çalışmamız sonucunda kamuoyuna tek sayfalık bir açıklama da yaptık. Orada güzel açıklamalarımız var. 'Siyasi Ahlak Yasasını çıkaracağız' diye bir sözümüz var. Bunun çalışmaları için bir komisyon kuruldu. Böylece siyasetin kirlilikten arınması konusunda çok güçlü bir iradeyi 6 genel başkan ortaya koymuş oldu. Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandıracağız. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı teminat altına alınacak. Ayrıca 6 liderin belirleyeceği cumhurbaşkanının niteliklerini kamuoyuyla paylaşmış olduk" dedi.

'KURGULANMIŞ MAHKEMELERDEN ADALET ÇIKMAZ'

Dün İstanbul'da Gezi davası kararının açıklandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Burada görev alan hakimlerin bir kısmı zaten önceden kararlarını vermişler. Verdikleri kararlar kendi özgür kararlarıyla verdikleri kararlar değil. Talimatla aldıkları kararlar. Talimatla aldıkları kararların altına imza atıyorlar. Bu tür mahkemelerle yeni karşılaşmıyoruz aslında. Demokrasi tarihimize baktığımızda bu tür mahkemeleri çok gördük. Bu ülkenin genelkurmay başkanının bile terörist olarak kurgulanmış mahkemelerden hapse atıldığını gördük. Gezi nedir; bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir aslında. Baskıya isyandır Gezi aslında. 'Baskı istemiyoruz; kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz' diyor gençler. 'Doğayı koruyalım' diyor gençler. Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala, beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir örnek yok. Böyle bir garabet yok. Ama bizim ülkemizde olur. Çünkü yargı bağımsız değil" diye konuştu,

'GERÇEKTEN ÇOK ÖFKELİYİM'

Ardından Gezi davasında yargılanıp hapis cezası çarptırılan kişilerin isimlerini sayan Kılıçdaroğlu, "Vera'yı unutmayın. Vera, babası hapse giderken babasını kucakladı ve öptü. Bizim hep beraber Vera'ya bir sözümüz var. Biz sevgili Vera'yı babasıyla tekrar kucaklaştıracağız. Onun sözünü veriyoruz. Vera babası ile kucaklaşacak. Bugün farklı bir konuşma ile karşınızda olacağım. Hepimiz bu güzel ülkede birlikte ve beraber yaşamak zorundayız. Bugün yazdığım konuşmayı bir tarafa bıraktım. Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Onların sorunlarını size anlatmak istiyorum. Gerçekten çok öfkeliyim. Evlatların karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye'yi asla istemiyorum. Karanlığa mahkum edilen çocuklarımız dolayısıyla öfkeliyim. Evsiz, yurtsuz, elektriksiz, aç bıraktığın bebeklerin ağladığını duyuyor musun? Ben o bebeklerin ağlamalarından gece uyuyamıyorum. Karanlıkta onları düşünüyorum" ifadelerini kullandı.