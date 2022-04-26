Pençe Kilit Harekatı! MHP lideri Devlet Bahçeli: Doğduklarına bin pişman olacaklar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifine ilişkin "Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak, ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına bir züldür" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Türkiye'ye silah çekenlerin, pusu kuranların, sınır güvenliğini ihlal edenlerin doğduklarına bin pişman olacaklarını, bedelini de çok çok ağır ödeyeceklerini söyledi. Bahçeli, "Türk'e kefen biçmeye cüret edenlerin sonu tarihin her döneminde hüsrandır, rüsvadır. Türk milleti terörün belini kıracaktır, teröristler döktükleri şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaklardır. Bu meselenin başka yolu, bir başka yordam ve seçeneği yoktur. Cumhuriyetin 100üncü yıl dönümünde bu defa da düşman imalatı olan terör belası, bölücülük illeti Türk milletinin makus talihi olmaktan kesinlikle çıkarılacak, bu kanlı döngüye son nokta koyulacaktır. Hem yurt içinde hem de yurt dışında terörün kaçacağı yer kalmamıştır. Pençe operasyonlarıyla teröristlerin ülkemize sızma ve intikal sahaları kapatılmış, bütünüyle kontrol altına alınmıştı. Operasyon yapılmayan tek bölge de Zap bölgesi kalmıştı. İşte Pençe-Kilit harekatıyla bu bölgede de hamdolsun bayram temizliği yapılmaktadır, canilerin defteri dürülmektedir. PKK/YPG için emniyetli hiçbir yer yoktur. Bölücü terör örgütü psikolojik yıkım içindedir. Kahramanlarımızın proaktif ve entegre mücadele stratejisiyle terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır. Terör nereden kaynaklanıyorsa, hainler nerede barınıp saklanıyorsa meşru hedef orasıdır ve ant olsun hepsinin sonu gelmiştir" diye konuştu.

'PENÇE-KİLİT İLE TERÖR ÖRGÜTÜ KOMAYA SOKULMUŞTUR'

Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütüne düzenlenen hava harekatları Pençe 1-2-3; Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan, Pençe-Şimşek operasyonlarıyla terör örgütünün hayat damarlarının kesilip, koparıldığını söyleyerek şöyle devam etti:

"PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyelerinden olan terör elebaşları nokta operasyonlarla imha edilmiştir. Pençe-Kilit harekatı ile terör barınakları yerle bir edilmiş, sayıları 50yi aşan terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hainler başlarını mağara deliklerinden çıkaramaz hale gelmişlerdir. Başta Irak olmak üzere tüm komşu devletlerimizin sınırlarına, siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılı ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde terör örgütlerinin kafasına pençe darbeleri indirilmiş, sınırlarımız yılanlara, çıyanlara karşı kilitlenmiştir. Allah nazarlardan saklasın, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz taktik ve operatif anlamda, önleyici strateji ustalığıyla destan yazmaktadır. Kanlı örgüt saldırı ve toplu eylem yapabilme kabiliyetini yitirmiş, can çekişmeye başlamıştır. İlki 2018 yılının Mart ayında devreye giren Pençe harekatlarının devamı ve tamamlayıcısı olan Pençe-Kilit hamlesiyle terör örgütü komaya sokulmuştur."

'KEFENLERİNİ DE YANLARINDA TAŞIMALIDIRLAR'

Bahçeli, Türkiye'nin sınırlarının güvenliğe kavuşturulacağını vurgulayarak, "Eli ve vicdanı kanlı terörist Duran Kalkan, operasyonların devam etmesi halinde sözde savaşı şehirlere taşıyacaklarını korkakça iddia etmiştir. Geçtiğimiz hafta Bursa'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu ve bir kardeşimizin şehit düştüğü terör saldırısıyla İstanbul'da TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırı PKK'nın ve taşeron örgütlerin hain bir eylemi olarak tespit edilmiştir. İnanıyor ve kahramanlarımıza güveniyorum ki başta bu terörist Kalkan olmak üzere terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir. Bir babayiğidimiz, bir aslan parçamız, bir yiğidimiz Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenen hainleri ümit ve temenni ediyorum ki ya leşini yere serecek ya da başlarına çuval geçirerek, Türk adaletine teslim edecektir. Şehirlerimizde eylem hazırlığı içinde olan kim varsa tavsiyem kefenlerini de yanlarında taşımalarıdır. Şerefini kaybetmiş bir insan yaşayan ölüdür. Teröristler şeref ve namuslarını bedeli mukabilince satmış insanlık defolarıdır. Türk milleti bu canileri affetmeyecektir" diye konuştu.

'BUNLARI KORUYANLAR TERÖRİZMİN FAİLLERİDİR'

Bahçeli, Pençe-Kilit harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden bazılarının hüviyet ve ülkelerine bakıldığında dehşet verici küresel husumetin tüm yönlerinin açığa çıktığını kaydederek şöyle konuştu:

"Kahramanların yüksek iman ve iradesiyle yok edilen teröristlerden 8'inin Ermeni, 5'nin Fransız, 7'sinin ABD'li, 3'nün İngiliz, 2'sinin de Alman olduğu anlaşılmıştır. Bu çok uluslu tablo tesadüf değildir. Arka planında derinleşmiş Türk ve İslam husumeti yatmaktadır. PKK/YPG terörü, haçlı emellerine refakat eden, zalimlerin Türk milletiyle yarım kalan tarihi hesaplaşmasını mahallinde ikmal için uzaktan kumandası yapılan, kimin çıkarına uygunsa onun tarafından kullanılan, parayı verenin işini gören, silahı sağlayanın emrine giren kanlı ve kalleş bir örgüttür. Terörle mücadele, koynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur. Terörle mücadele, haramı geçim kapısı yapanlara karşı helalin şuurudur. Terörle mücadele, batıla hizmet edenlere karşı hakkın teslim olmaz ruhudur. Terörle mücadele gazilerimizin, şehitlerimizin alacak davasıdır, karşı çıkanlar da şeytanın yanındadır. PKK ve taşeron örgütleri bir başka anlatımla Hınçaktır, Taşnaktır, Asaladır, Eokadır, Megali İdeadır, FETÖ'dür, DEAŞ'tır, DHKP-C'dir, MLKP-C'dir, TİKKO'dur, Türk ve Kürt kanından geçinen, emperyalizmin namına istiklalimize namlu çeviren zulüm ve zillet figüranlarıdır. Bunlara destek olan namertler de aynısıdır. Bunları koruyup kollayanlar da terörizmin alçak failleridir."