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Bakan Yanık, öğrencilerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Üniversitesi'nde öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.

02.03.2022 - 16:50 | | Vuslat AY-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
Bakan Yanık, öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Yanık, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilerle buluştu. Bakan Yanık, her fırsatta gençlerle buluşmayı çok istediğini ifade ederek, "Sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Siz bizim geleceğimizsiniz ama sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda bugünümüzsünüz. Sizinle her buluştuğumuzda biz aslında çok şey öğreniyoruz. Ben bu buluşmaları, bir şey anlatmak ya da bir şey öğretmek için değil sizlerden bir şeyler öğrenebilmek için istiyorum. Bugün kalabalık ve güzel bir öğrenci grubunun karşısındayız. Dolayısıyla şimdiden sorularınızı, varsa yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi dinlemeyi çok isterim. Çünkü sizin alanlarınız bizim bakanlığımızın çalışma alanlarına da çok yakın" dedi. 

Bakan Yanık'ın konuşması ardından söyleşi basına kapalı gerçekleşti.

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