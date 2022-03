Bakan Çavuşoğlu: Türkiye’den Ürdün’e Türk vatandaşlarının ilgisi artıyor

Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Dışişleri Bakanı Resmi Konutu’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Ürdün’ün bölgede görüşlerine önem verdikleri bir ülke olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, tüm bölgesel konularda görüşlerin örtüştüğünü ifade etti.

Gerçekleşen ikili görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutuyla ele alındığını belirten Çavuşoğlu, “Ekonomik, eğitim ve kültür gibi alanlarda nasıl adımlar atabileceğimizi değerlendirdik. İkili ticaret hacmimiz 1 milyar dolara doğru ilerliyor fakat bizim lehimize olan açık da devam ediyor. Önümüzdeki süreçte Karma Ekonomik Komisyon toplantısının ilkini gerçekleştirerek bu konularda da nasıl adım atabileceğimizi detaylarıyla ele alacağız. Türkiye’den Ürdün’e Türk vatandaşlarının ilgisi artıyor ve aynı şekilde Ürdün’den de Türkiye’yi ziyaret eden kardeşlerimizin sayısı artıyor” diye konuştu.



Ukrayna dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Suriyelilerin Suriye’ye gönüllü ve güvenli dönüşü konusunda birlikte çalışıyoruz. Bu konuda özellikle bakanlar düzeyindeki bir konferansa da Türkiye’de ev sahipliği yapmak istiyoruz. Özellikle Filistin davası ve Kudüs’ün statüsü konusunda görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Haşimi Hanedanı’nın Kudüs’teki kutsal mekanları himaye rolünü önemsiyoruz ve kuvvetle destekliyoruz. Başta BM, İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası kuruluşlardaki iş birliğimizi de devam ettireceğiz” açıklamasında bulundu.



Bakan Ayman Safadi ise, “Ürdün ile Türkiye arasındaki ilişkiler kardeşlik ilişkileridir, tarihi ilişkilerdir. Bu temaslarımızın her iki ülkenin yararına olması gerekiyor. Bölgesel sınamalarla da karşı karşıyayız. Bu şekilde çalışarak görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bütün alanlarda görüşmelerimizi, çalışmalarımızı genişletmek amacıyla her iki ülkenin liderinin buna önem verdiğini belirtmek istiyorum. Bu görüşmelerimiz istişareler anlamıyla da yürütülmektedir” dedi.



Dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığını dile getiren Bakan Safadi, “Ukrayna meselesini ele aldık, bölgedeki gelişmeleri ele aldık. Filistin meselesinin bizim için merkezi ve temel bir mesele olduğunu söyleyebilirim. Önemli olan burada adımların hızlı bir şekilde atılması. Bu sorunun bir an önce çözülmesi için adımları atmalıyız” şeklinde konuştu.