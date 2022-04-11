Bakan Kurum: Konyalılar, zor günlerde devletimizin, milletimizin, Cumhur İttifakı'mızın yanında olmuştur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Konyalılar İftar Buluşması’na katıldı. Buluşmada, Bakan Kurum’un yanı sıra Bakan Yardımcıları Mehmet Emin Birpınar, Fatma Varank, Mücahit Demirtaş ve Hasan Suver, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya milletvekilleri, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar yer aldı.

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmasında, Konya’nın tarih boyunca bilimin, sevginin, kardeşliğin, yiğitliğin merkezi olduğunu dile getirerek, “Ben Konyalıların; tarihten süzülüp gelen iki temel vasfa sahip olduğuna inanıyorum. Biz; her zaman hakkın, hakikatin, mazlumun ve mağdurun yanında dururuz. Hep ilmin, bilimin tarafında oluruz, hep yeniliğin, yeni başlangıçların yanında oluruz. Bunun şahidi tarihtir. Bundan 50-60 yıl önce, Türkiye’nin yerli ve milli siyasetine öncülük ettik. Her dönemde belediyecilikte, dünya markası bir şehir olduk. İşte bugün de yine Cumhurbaşkanımızın, milletimizin önüne hedef olarak gösterdiği ‘Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi’ noktasında da yine öncü olduk, en büyük adımı biz attık” diye konuştu.

Konya’nın 100 yıllık planlamasını belediyelerle birlikte gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Kurum, “Bu salondaki her bir kardeşimiz; başını yastığa koyduğunda, sabah uyandığımızda da hep birlikte Konya’mızı düşünüyoruz. Bu salondaki herkes; Karapınar’dan Çumra’ya, Ilgın’dan Cihanbeyli’ye, Seydişehir’den Kulu’ya, Beyşehir’den Akşehir’e kadar “39 bin kilometrekare ata toprağımız” için gece demeden, gündüz demeden, var gücüyle çalışıyor” dedi.

“İKTİDAR YOLUNU BÜYÜKELÇİLERİN KAPISINDA ARAYANLARA KARŞI MİLLİ DURUŞUN ADRESİDİR KONYA”

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Konya’mız baştanbaşa vefa şehridir. Konyalılar; bütün zor günlerde devletimizin, milletimizin, Cumhur İttifakı’mızın yanında olmuştur. Allah sizlerden razı olsun. Bu aziz şehir; iktidar yolunu aslında büyükelçilerin kapısında arayanlara karşı milli duruşun adresi olan Cumhur İttifakı’nın en güçlü, en örnek şehirlerinin başında gelmektedir. Tüm dünyaya tüm Türkiye’ye, küresel güçlere karşı Türkiye merkezli bakış açısının, ihanete karşı birliğin, teslimiyetçiliğe karşı asaletin aslında resmi bu salondur. Bu tablo; milletimizin talebi, gençlerimizin geleceği, aksakallı dedelerimizin duasıdır. Bu tablo; aslında ecdadımızın bize bıraktığı mirasıdır, kardeşliğimizin bereketidir. Bu tablo; AK Parti’dir, Milliyetçi Hareket Partisi’dir, Cumhur İttifakı’dır.”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay burada yaptığı konuşmasında açılış konuşmaları öncesinde oynatılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Konya’da yaptığı yatırımları içeren videoyu ele alarak, “Ben aslında yaptıklarımızı anlatacaktım ama video gereği kadar anlattı. Konya’mızın 31 ilçesinde sizlerin desteği ile yeni bir başarı hikayesi yazıyoruz. Toplu konutlarından atık su arıtma tesislerine kadar, cephe iyileştirmesinden eski sanayi dönüşümüne kadar Konya tarihine geçecek önemli işler hayata geçiyor. Tüm bu desteklerinizden dolayı sonsuz teşekkürler ediyoruz” dedi.

Aynı videoya atıfta bulunan Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Biraz önceki videoda da görüldüğü gibi Konya’mız şanslı. Tarihi ile şanslı, kültürü ile şanslı, coğrafyası ile şanslı, insanları, ilmi ve irfanıyla şanslı. Ama aynı zamanda kamu hizmetlerinden yararlanmalara baktığımız zaman sadece bir ilçemizde sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bir kurumunun yaptığı işlere baktığımız zaman bu 15-20 yıl önce olmuş olsaydı bunun 365 gün açılışını yapmamız lazım diyecektik muhtemelen” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta konuşmasında şunları kaydetti:

“Konya deyince aklımıza gelen ilk isim hep Mevlana arkasından Meram şimdi de Murat Kurum geliyor. Bunu unutmamak lazım. Sadece Konya’da değil, bütün Türkiye’de gezdiğimiz her yerde, bütün illerde Murat Kurum Bakanımızın yaptığı çalışmalar, emekleri, yaptığı hizmetler büyük bir takdirle karşılanıyor. Bu hizmetleri ve emekleri için bir Konyalı olarak kendisi ile gurur duyuyoruz. 31 ilçemizde de bakanlığımızın, bakanımızın izi var, emeği var. Belediye başkanlarımızın emekleri var. İlçe başkanlarımızın emekleri var. Bu birlik ve beraberlik, kardeşlik içerisinde Rabbim yolumuzu açık eylesin.”

Buluşma, Bakan Kurum’un Konyalılarla toplu hatıra fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.