Bakan Kurum: Bizim davamız bugün ortaya çıkmış bir dava değildir

AK Parti Konya İl Teşkilatının Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen iftar programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizim davamız, bugün ortaya çıkmış bir dava değildir. Bizim davamız; fikirlerden bir fikir, ideallerden bir ideal değildir. Bu kutlu davanın özü; hakkın rızasıdır, mayası aşktır, hamuru vefadır. Gayemiz; yeryüzünde doğrunun, iyinin, adaletin ve güzelin hakim olmasıdır. Bu dava, Hazreti Ademin yola düşmesiyle başlar. Bu dava, Habile kasteden Kabile karşı, mazlum Habilin yanında duranların; firavunların zulümlerine karşı, Hazreti Musanın yanında olanların davasıdır. Bin yıllarca öteden akıp gelen bu hareket; nemrutların büyüklük taslamalarına karşı, ateşlere gülümseyen Hazreti İbrahimin omuz hizasında durmaktır. Bu dava; yeryüzündeki tüm haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler karşısında; yeryüzü mazlumlarının lideri, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, bir kale gibi, dimdik duranların davasıdır" dedi.

'BU DAVA CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞANIN KUTLU DAVASIDIR'

Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz gücümüzü, batı daha Rönesansın adını bile anmazken, Anadolu'da Türk- İslam Medeniyetinin temellerini atan Sultan Alaaddin Keykubattan alıyoruz. Kardeşlerim, AK Partinin güttüğü dava, Hoca Ahmed Yesevi efendimizin, ağaçtan bir kılıcı vardı. Getirip tekbirle buraya, Konyaya diktik. Hamdolsun Konyada yeşerdik, Konyada serpildik diyen Seyit Harun Velinin, Ali Ulvi Kurucunun davasıdır. Biz, Herhangi bir kimse, Malazgirt'te şahlanış yaşamadan, Sakarya'nın siperlerine girmeden, Kıbrıs'ta düşman arasından geçmeden bizim davamızın ne olduğunu anlayamaz diye kükreyen Necmettin Erbakanın alın terine hayranız. Ve bu dava, 21inci yüzyıl sahnesinde; Kasımpaşa'da ceddimizden devraldığı bayrağı önce Beyoğlu'na, oradan dalga dalga İstanbul'a taşıyan; Sultan Fatihin göz nuru İstanbulu o eski şanlı günlerine yeniden kavuşturan; ardından davasını tüm Türkiye'ye, gönül coğrafyamıza ve nihayet bütün dünyaya yayan; Konyamızı bir başka seven, milletine sevdalı liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın kutlu davasıdır" diye konuştu.