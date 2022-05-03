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Bakan Koca'dan hastanelere gece yarısı sürpriz ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının ve hastaların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

03.05.2022 - 19:43 |
Bakan Koca'dan hastanelere gece yarısı sürpriz ziyaret

Bakan Koca, ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının bayramını tebrik eden Koca, hastaları da ziyaret etti.

Doktorlardan hastaların durumuna ilişkin bilgi alan Koca, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Daha sonra personel odasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Koca, personelin taleplerini dinledi.

Hastanelere sürpriz ziyaret gerçekleştiren Koca'yı hastanede gören sağlık çalışanları ve hastalar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Koca, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.

Bakan Koca, daha sonra sırasıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Bakan Kocadan hastanelere gece yarısı sürpriz ziyaret

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