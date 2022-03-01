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SiyasetBakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
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Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla'yla görüştü.

01.03.2022 - 13:35 |
Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri öncesinde bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

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