Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri öncesinde bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.