Bakan Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh'i, İstanbul'daki 3'üncü Kolordu Komutanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını selamlamasının ardından Şeref Defteri'ni imzalayan Conteh ile Akar, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.