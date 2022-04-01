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SiyasetDünyanın gözü bu görüşmede! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu...
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Dünyanın gözü bu görüşmede! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'da bir araya gelebileceğini belirterek, "Eğer İstanbulumuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız" dedi.

01.04.2022 - 14:10 |
Dünyanın gözü bu görüşmede! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dün sayın Zelenski ile görüşmemiz oldu. Bugün de saat 16:00 gibi sayın Putin'le görüşmemiz olacak. Her iki liderle de yapacağımız görüşmelerde ön görüşmeler neticesinde mutabakat diyeyim, bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik.

Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, sayın Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı sözkonusu idi. Tarih olarak onlar belirleyecek eğer İstanbulumuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız.

KARADENİZ'DEKİ MAYINLAR

Mayınlar noktasında biliyorsunuz imha edildi. Özellikle Deniz Kuvvetlerimiz ciddi bir takibin, çalışmanın gayreti içinde. Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı sözkonusu değil. Bundan sonra da Milli Savunma Bakanlığımız başta olmak üzere Deniz Kuvvetleri süreci takip ediyor. Şu an için sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız.

 

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