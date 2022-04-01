Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı tarihinin en güçlü döneminde

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen 'Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Girerken İç Güvenlik Eğitimi' programı ve '20’nci Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı. Bakan Soylu, "Türkiye batılı kulüplerin, küresel güçlerin egemenliğindeki dünyaya tabi olmuş olsaydı bugün Ukrayna'nın yaşadığı sürecin aynısıyla karşılaşmış olabilirdi. Bizim ruhumuzda, karakterimizde devlet var. Birçok devletimizi yıktılar; ama bu millet gerekeni yaptı. Yıllarca devletlerimizi yıkanlar yeniden kurduğumuzu görünce yeni bir hamleyi ortaya koydular. Türkiye 21’inci asırda bambaşka bir politikaya başladı. İkili ülke temaslarımızı, bölgesel ilişkilerimizi, siyasi ve sosyal ilişkilerimizi tarihin bize bıraktığı bütün ilişkilerimizi 21’inci asrın başından itibaren ilmek ilmek ördük. Bugün 'Ukrayna-Rusya savaşına dengeli bakan Türkiye' kavramını reddediyorum. Denge niteliksiz bir kavramdır. Biz ilkeli bakıyoruz. Tam da Anadolu gibi bakıyoruz, devlet kabiliyetimize, millet refleksimize göre, tam da bize göre bakıyoruz" dedi.

'BİZ BUNLARIN HİÇBİRİNE GELMEDİK'

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gine Bissau Cumhurbaşkanı'nın muhafızlarını eğittiğini ve bu muhafızların 2 ay önce ülkede gerçekleştirilmek istenen darbeyi engellediğini söyledi. Soylu, Türkiye’nin 21’inci asrın başından itibaren profesyonel askerliğe geçtiğini anımsatarak, "Biz Zeytin Dalı Harekatı için Afrin’e girdik. Bu batı bizim terör örgütleriyle mücadelemizi yok görerek bizim üzerimize ambargo koyarak mühimmatlarımızı kesti. Biz orada bir kahramanlık hikayesiyle mağdur insanlara sahip çıktık. Eğer biz 21’inci asrın başından itibaren yerli ve milli savunma üretimimizi yüzde 80’lere dayandırmasaydık, bugün terör vesayetini demokrasi kılıcı gibi kafamızda sallıyor olacaktık. Bizim en temel güvenlik alanımızı zedelemeye çalıştılar. FETÖ ile beraber zedelemeye çalıştılar. Eğer biz küresel güçlere uymuş olsaydık şu anda Kuzey Irak’tan Afrin’e kadar terör koridoruna ait bir ülke kurulmuş ve bu konuda sadece bize ait bir bölünmenin başlangıcı değil aynı zamanda tarihi coğrafyamızın bizden sınırlarla ayrıldığı, artık onlardan izin alarak tarihi coğrafyamıza ulaşabileceğimiz bir sınırlamayla karşı karşıya kalmış olacaktık. Biz bunların hiçbirine gelmedik" diye konuştu.

'POLİS TEŞKİLATI EN DONANIMLI DÖNEMİNDE'

Bakan Soylu, Türkiye’nin bir taraftan terör vesayetini ortadan kaldırdığını bir taraftan da kendi bölgeleri arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırdığını belirterek, "Türkiye altyapısını hazırladı. Bugün Türkiye, kendi sınırlarımızın dışında ülkemizi tehdit eden yerlerdedir. Bugün attığımız adımlar, 21’inci yüzyılda Türkiye’nin dirilişidir. Bizden sonraki nesiller daha çok göreceklerdir. O yüzden sorumluluğumuz başkadır. Biz teslimiyet içerisinde bir ülke idame etmiyoruz. Bizim hedeflerimiz var. Biz hedeflerimizi büyüttükçe tehditler büyüyecek. Ben içişleri bakanıyım; 24 saatin eğer 18 saati çalışmıyorsam ben kendimi bu ülkeye yanlış yapmış görüyorum. Biz dünyadaki ülkelerden SİBER'imiz ile alakalı eğitim taleplerini yetiştiremiyoruz. FETÖ’nün Siber Başkanlığı’nı nasıl hançerlediğini biliriz. Türk Polis Teşkilatı tarihinin en güçlü ve en donanımlı dönemindedir" dedi.

'BENİM POLİSİM EĞİTİMDEN VAZGEÇMEMELİDİR'

Salondaki polislere seslenen Bakan Soylu, "Hukuk rehberinizdir, demokrasi sadakatinizdir. Bunu sağlamalısınız. Evden çıkarken hiçbir zaman Ayet-el Kürsi okumadan çıkmamalısınız. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz, yanınızda şehitlerimiz var. Biz şu anda cumhuriyetin 2’nci asrına doğru yürüyoruz. Hepimizin bir ödevi var. 2023 yılında cumhuriyetin 2’nci asrına geçerken karnemizi en iyi derece tutmaktır. Sokaklarda uyuşturucu satıcısı bırakmamaktır. Dağlarda terörist bırakmamaktır. Büyüdükçe küçülen bir anlayışı ortaya koymalıyız. Siz dünyanın en kahraman teşkilatı olacaksınız. Sizin hedefiniz sadece Türkiye’de huzuru sağlamak değil, sizin büyük hedefiniz var. Siz dünyaya polisliğin ruhunu anlatacaksınız. Bizim görevimiz budur. Türk Polis Teşkilatı'nı sadece kıskanmayacaklar, gelip öğrenecekler. Macaristan, Romanya, Sırbistan sınırlarında ve Somali’de benim arkadaşlarım kahramanca görev yapıyorlar. 2010 ile 2015 yılları arasında hizmet içi eğitim toplam 3,5 milyondu. 2016 ile 2021 yılları arasında bunu 13,5 milyona çıkardık. Benim polisim eğitimden vazgeçmemelidir. Elimizdeki bütün imkanları bu sebeple ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Bakan Soylu ve beraberindeki protokol üyeleri, konuşmaların ardından savaş muhabirliği eğitimini başarıyla tamamlayan muhabirlere sertifikalarını verdi.