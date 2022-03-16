GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetBakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü
ABONE OL

Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü.

16.03.2022 - 15:37 |
Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı’nda Kanada Savunma Bakanı Anand ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye’ye karşı uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli İHA'larımızla nefes dahi aldırmıyoruz
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli İHA'larımızla nefes dahi aldırmıyoruz
Tarım ve Orman Bakan Kirişci: Çanakkale Zaferi vatan sevgisinin emsalsiz bir örneğidir
İlgili Haber
Tarım ve Orman Bakan Kirişci: Çanakkale Zaferi vatan sevgisinin emsalsiz bir örneğidir
Akşener: Ekonomimiz can çekişiyor
İlgili Haber
Akşener: Ekonomimiz can çekişiyor
AK Parti'li Turan: Dünyanın en büyük köprüsünü cuma günü açıyoruz
İlgili Haber
AK Parti'li Turan: Dünyanın en büyük köprüsünü cuma günü açıyoruz

    GÜNCEL HABERLER

    FETÖ yalanıyla milyonluk dolandırıcılığın şüphesi yakalandı

    FETÖ yalanıyla milyonluk dolandırıcılığın şüphesi yakalandı

    AK Parti Grup Başkanvekili Turan duyurdu! 'Bugün Meclis Başkanlığı'na vereceğiz'

    AK Parti Grup Başkanvekili Turan duyurdu! 'Bugün Meclis Başkanlığı'na vereceğiz'

    Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur

    Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    FETÖ yalanıyla milyonluk dolandırıcılığın şüphesi yakalandı

    FETÖ yalanıyla milyonluk dolandırıcılığın şüphesi yakalandı

    Sıradaki Haber
    İstanbul’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

    İstanbul’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

    Sıradaki Haber
    Kremlin'den uzlaşı mesajı! İsveç-Avusturya modeliyle...

    Kremlin'den uzlaşı mesajı! İsveç-Avusturya modeliyle...

    Sıradaki Haber
    TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

    TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

    Sıradaki Haber