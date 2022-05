Bahçeli'den 'Anneler Günü' mesajı

MHP Lideri Bahçeli, Anneler Günü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Bahçeli, 'anne' kelimesinin solmayan sevgi, silinmeyen fazilet ve feragat anlamına geldiğini belirterek, "Bugün Anneler Günü. Aslında bütün günler annelerin olmalıdır. Her anne güzeldir, her anne özeldir, her anne sıcaklığın özüdür, her anne fedakarlığın ve merhametin övüncüdür. Annesiz hayat, hayatsız insan muhal bir hayaldir. Anne gönül dünyamızın, fani ömrümüzün gülzarıdır. En başta şehit analarımız olmak üzere, ülkemin tüm muhterem annelerinin Anneler Günü'nü kutluyor en iyi dileklerimle birlikte hürmetlerimi sunuyorum. Anneler üzülmesin, anneler kırılmasın, anneler mahzun olmasın. Çünkü onlar emanettir, berekettir, cennetin müjdeleridir" ifadelerine yer verdi.