GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetBahçeli'den 'Anneler Günü' mesajı
HaberlerSiyaset Haberleri Bahçeli'den 'Anneler Günü' mesajı
ABONE OL

Bahçeli'den 'Anneler Günü' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Her anne güzeldir, her anne özeldir, her anne sıcaklığın özüdür, her anne fedakarlığın ve merhametin övüncüdür. Anne gönül dünyamızın, fani ömrümüzün gülzarıdır" dedi.

08.05.2022 - 16:19 | | ANKARA, (DHA)-
Bahçeli'den 'Anneler Günü' mesajı

MHP Lideri Bahçeli, Anneler Günü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Bahçeli, 'anne' kelimesinin solmayan sevgi, silinmeyen fazilet ve feragat anlamına geldiğini belirterek, "Bugün Anneler Günü. Aslında bütün günler annelerin olmalıdır. Her anne güzeldir, her anne özeldir, her anne sıcaklığın özüdür, her anne fedakarlığın ve merhametin övüncüdür. Annesiz hayat, hayatsız insan muhal bir hayaldir. Anne gönül dünyamızın, fani ömrümüzün gülzarıdır. En başta şehit analarımız olmak üzere, ülkemin tüm muhterem annelerinin Anneler Günü'nü kutluyor en iyi dileklerimle birlikte hürmetlerimi sunuyorum. Anneler üzülmesin, anneler kırılmasın, anneler mahzun olmasın. Çünkü onlar emanettir, berekettir, cennetin müjdeleridir" ifadelerine yer verdi. 

 

    GÜNCEL HABERLER

    Mustafa Sarıgül: Af siyasi değil vicdani konudur

    Mustafa Sarıgül: Af siyasi değil vicdani konudur

    İllerdeki kira ve konut fiyatları uçuşa geçti! Fiayatlarda o şehir İstanbul'u yakaladı...

    İllerdeki kira ve konut fiyatları uçuşa geçti! Fiayatlarda o şehir İstanbul'u yakaladı...

    Gezi davasıyla ilgili flaş gelişme! Reddedildi

    Gezi davasıyla ilgili flaş gelişme! Reddedildi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Askerlik yol parası ne zaman yatar? Askerlik yol parası nasıl alınır?

    Askerlik yol parası ne zaman yatar? Askerlik yol parası nasıl alınır?

    Sıradaki Haber
    Gölde sular çekildi, insan cesetleri fışkırdı!

    Gölde sular çekildi, insan cesetleri fışkırdı!

    Sıradaki Haber
    Gayrimenkul sektöründe yeni dönem! Tamamen değişiyor, ev alacak milyonları ilgilendiriyor

    Gayrimenkul sektöründe yeni dönem! Tamamen değişiyor, ev alacak milyonları ilgilendiriyor

    Sıradaki Haber
    Özel Güvenlik sınav sonuçları (97. dönem)! ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Özel Güvenlik sınav sonuçları (97. dönem)! ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber