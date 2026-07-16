Tunceli'de iki sincabın sevimli halleri yürekleri ısıttı
16.07.2026 - 21:40Güncellenme Tarihi:
Tunceli'de iki sincabın ağaç gövdesinde sevimli halleri yürekleri ısıttı.
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Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Uzunevler köyünde iki sincabın sevimli halleri vatandaş tarafından kayda alındı. Doğada gezerken ağaç gövdesinde iki sincabı fark eden vatandaş Sezer Aksöyek, cep telefonunu çıkartarak o anları kayda aldı.
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Ağacın gövdesinde bulunan sincapların, çevreyi merakla izledikleri görülürken sevimli hareketleri dikkat çekti.