Ahşap evde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

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Olay, Merkez ilçesi Kızılkese köyü Kargın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin yanında bulunan ahıra sıçradı.

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Yangın sırasında ahırda bulunan hayvanlar duvarı kıran vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın evin arka kısmında bulunan ormanlık alana da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın için mahalleye çok sayıda itfaiye, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bölgeye ulaşan ekipler, yangının ormanda ilerleyişini durdurmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çabalarına rağmen yangın ormanlık alanda ilerledi. Daha sonra bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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Öte yandan, yanan orman ve ev dron ile görüntülendi.