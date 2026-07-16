700 yıllık Manav Türkmen kültürü Sakarya'da bu çatı altında yaşatılıyor

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Şu ana kadar 21-22 okulumuzdan öğrenciler ziyaret etti. Atalarımızın kullandığı alet ve edevatları Manav Kültür Evimizde gördüler. Çok mutlu ayrıldılar. O kadar güzel sorular sordular ki. Bugüne kadar yaklaşık 250-300 öğrenci geldi. Her grupta 15 ile 25 arasında öğrenci olmak üzere hem özel hem de devlet okullarından ziyaretçiler ağırladık" diye konuştu.