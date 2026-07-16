Karı kocanın öldüğü kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı

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Kaza, Çınarcık Nato yolu girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çınarcık Nato Yolu üzerinde daha önce birçok trafik kazasının yaşandığı kavşakta Mustafa S'nin (28) kullandığı 16 BTZ 421 plakalı motosiklet ile Ömer Burhan Sevinç idaresindeki bir başka motosiklet çarpıştı.

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Kazada Mustafa S. olay yerinde, eşi Yaren S. ise kaldırıldığı devlet hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yanlarında olan 3 yaşındaki oğulları A.S.'nin ise ağır yaralandığı belirlendi. Kazayı haber alan ailenin Orhangazi'deki yakınları Çınarcık'a hareket etti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.