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Karı kocanın öldüğü kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı

16.07.2026 - 21:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YALOVA (İHA)

Karı kocanın öldüğü kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kaza kameraya anbean yansıdı. Karı-koca olduğu öğrenilen Mustafa Sezer ile Yaren Sezer hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocukları ise ağır yaralandı.

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Kaza, Çınarcık Nato yolu girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çınarcık Nato Yolu üzerinde daha önce birçok trafik kazasının yaşandığı kavşakta Mustafa S'nin (28) kullandığı 16 BTZ 421 plakalı motosiklet ile Ömer Burhan Sevinç idaresindeki bir başka motosiklet çarpıştı.

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Kazada Mustafa S. olay yerinde, eşi Yaren S. ise kaldırıldığı devlet hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yanlarında olan 3 yaşındaki oğulları A.S.'nin ise ağır yaralandığı belirlendi. Kazayı haber alan ailenin Orhangazi'deki yakınları Çınarcık'a hareket etti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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