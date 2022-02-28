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AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar. Parlamenter sisteme geri dönüş çağrısı, 28 Şubat vesayetçilerinin geri çağrılmasından başka bir şey değildir" dedi.

28.02.2022 - 12:31 | | Besti KARALAR/ ANKARA, (DHA)
AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar

AK Parti'li Akbaşoğlu, postmodern darbenin 25'inci yılı nedeniyle yayınladığı videolu mesajında, uluslararası darbeyle milletin inancına, örf ve adetine savaş açıldığını kaydetti. Akbaşoğlu, "Kur'an kursları kapatıldı, başörtüsü zulmü, katsayı zulmü icra edildi. İmam hatiplerin önü kesildi, kesintisiz eğitimle ortaöğretimleri kapatıldı ve imam hatipleri kapatmak uğruna mesleki ve teknik liselerimizin önü kesildi. Türkiye’nin geleceği çalındı. Büyük ekonomik darbe vuruldu. Gerçekten yüz milyarlarca dolar ekonomik zarara neden olundu. FETÖ'nün önü açıldı. Millet iradesi rafa kaldırıldı. Vesayet odakları kendileri her şeyi dizayn etti. Bu süreçte, AK Parti dönemi ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet iradesi damgasını vurdu. İnanç ve fikir özgürlüğünün önü açıldı" dedi.

Akbaşoğlu, 6 siyasi partinin yapacakları ortak açıklamaya ilişkin ise "Şimdi 28 Şubat ittifakçıları bir araya gelmişler bütün bu olayları yaşadığımız parlamenter sisteme geri dönelim şeklinde bir deklarasyon yayınlayacaklar. Gerçekten içler acısı bir durum. 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar. Bu durum milletimizin hakikatten vicdanıyla, aklıyla, fikriyle ancak dalga geçmektir. Parlamenter sisteme geri dönüş çağrısı, 28 Şubat vesayetçilerinin geri çağrılmasından başka bir şey değildir. Buna milletimiz asla ve kata geçit vermeyecektir" diye konuştu.

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