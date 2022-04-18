AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Pençe-Kilit harekatı ile ilgili açıklama: Operasyonu buna dayanarak yapıyoruz!!

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Diyarbakır Anneleri'ni de her seferinde buradan selamlıyoruz. İnşallah Ramazan bayramına evlatlarına kavuşma sevinciyle ulaşırlar. Ramazan ayında maalesef büyük bir üzüntüyle karşıladığımız şiddet olayları söz konusu oluyor. En çok içimizi yakan olay Filistin'deki Müslümanlara yönük şiddettir. Burada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu saldırganlığı kınadığımızı, Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunu bir kere daha hatırlatıyoruz. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız dün Sayın Abbas ile görüştü ve hassasiyetini bir kez daha iletti.

PENÇE KİLİT OPERASYONU

Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanarak Pençe - Kilit operasyonlarını başlattı. Burada BM'nin ilgili maddesinin bize sağladığı haklardan yararlanarak bu terörle mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Terör örgütünün yerleştiği yerler hedefte. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz. Mehmetçiğin hedefine ulaşacağından şüphemiz yok.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Pandemi uzun müddet boyunca birçok tedbirlerle yönetilmeye çalışıldı. Normalleşmenin daha çok görüldüğü günlerdeyiz. Vaka sayısının 5 binin altına inmesi son derece önemli. Eğer bugün birazcık normalleşmeyi tadabiliyorsak sağlık çalışanlarımızın büyük fedakarlığını unutmayacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Pek çok sevdiğimiz insanları kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatını bu mücadele içerisinde kaybeden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara kademe kademe uyarak daha normal günlere ulaşmayı diliyoruz.

Bütün bu etrafımızda savaş varken yeni bir dünya düzeninden pek çok insanın bahsettiği dönemde, Türkiye güçlü bir şekilde kendi planını uygulamaya devam ediyor.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna krizi devam ediyor. Savaşın Donbass bölgesinde yoğunlaşmasının ardından barış umudunun geciktiği gibisinden tablo ortaya çıktı. İstanbul'daki müzakere sürecinin desteklenmesi çok önemli. Putin ile görüşen Avusturya Başbakanı şöyle bir cümle kullandı: Beni iyimser yapan tek şey Putin'in İstanbul sürecini dile getirmesi. Bütün bir müzakere süreci sadece Türkiye'nin yürüttüğü İstanbul müzakereleridir.

TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİ VE F-16 SATIŞI

Bize sık sık sorulan konulardan bir tanesi; Türk - Amerikan ilişkilerinde gelinen durumla ilgili. İlişkilerin daha yoğun olduğu görülüyor. F-16'lar konusu var. MSB, 40 adet yeni F-16'nın alınması aynı zamanda bizdekilerin o seviyeye yükseltilmesi için talep mektubu iletmişti. Bu çerçevede daha geniş bir talep mektubuyla Türkiye'nin bu güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili mektup iletilecek. Türkiye kendi egemenliğini sağlayacak güce sahiptir.

FRANSA'DAKİ SEÇİMLER

Fransa'daki seçimleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. Şu tabii üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir şey. Giderek İslam düşmanlığının, yabancı düşmanlığının bu kadar normalleşmiş olması Avrupa demokrasilerini zehirleyen bir durum. Demokrasilerin bu kadar kırılgan seçime oturması bütün dünya için kötüdür.