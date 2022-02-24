Mircea Lucescu'dan Rusya - Ukrayna açıklaması: Umarım bu beyinsizler savaşı durdurur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Ukrayna topraklarını işgal etme niyetimiz yok, operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Putin'in bu açıklamalarına karşın, Rus askerleri bazı noktalardan Ukrayna topraklarını geçerek bu ülkeye girdi. Rus uçakları bazı şehirleri bombaladı.

"KİEV'İ TERK ETMEYECEĞİM"

Ülkede sıkı yönetim ilan edilmesinin ardından, 25 Şubat'ta başlaması planlanan lig, Ukrayna Futbol Federasyonu, ligi askıya aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dinamo Kiev'in Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Ukrayna'na tüm spor organizasyonları 30 günlüğüne askıya alındı. Korkak değilim ve Kiev'i terk edip Romanya'ya dönmeyeceğim. Umarım bu beyinsiz büyük insanlar savaşı durdurur. Bunun olabileceğini asla düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ: KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, saldırı öncesi paylaştığı videoda, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı. Vladimir Zelenski ise kendilerini kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını belirterek ülke genelinde sıkı yönetim ilan etti.