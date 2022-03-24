A Milli Takım'da flaş gelişme! 4 isim kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımımızın Portekiz maçı kadrosu belli oldu. Milli takımda 4 isim Portekiz maçının kadrosundan çıkarıldı.
24.03.2022 - 14:22 |
A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Play-off yarı finalinde Portekiz karşısına çıkıyor. Milliler, Portekiz engelini aşıp finalde rakibini beklemeyi hedefliyor.
A Milli Takım'ın Portekiz sınavı öncesinde flaş gelişmeleri yaşanıyor. Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün, A milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosundan çıkarıldı.