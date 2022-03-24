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Şampiy10A Milli Takım'da flaş gelişme! 4 isim kadrodan çıkarıldı
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A Milli Takım'da flaş gelişme! 4 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımımızın Portekiz maçı kadrosu belli oldu. Milli takımda 4 isim Portekiz maçının kadrosundan çıkarıldı.

24.03.2022 - 14:22 |
A Milli Takım'da flaş gelişme! 4 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Play-off yarı finalinde Portekiz karşısına çıkıyor. Milliler, Portekiz engelini aşıp finalde rakibini beklemeyi hedefliyor.

A Milli Takım'ın Portekiz sınavı öncesinde flaş gelişmeleri yaşanıyor. Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün, A milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takımda flaş gelişme 4 isim kadrodan çıkarıldı

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