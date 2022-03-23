Fatih Terim'den Stefan Kuntz'a üç hatırlatma! 'Bu çocuklar hak ediyor'

TFF'den özel izinle Record'a kısa bir konuşma yapan Burak Yılmaz, "Porto'da Portekiz'e karşı oynamak bizim için çok zor ama bizim hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bizim en büyük gücümüz Türk olmak. Asla pes etmiyoruz ya da teslim olmuyoruz. Bunlar bizim en iyi özelliklerimiz" dedi.