Fatih Terim'den Stefan Kuntz'a üç hatırlatma! 'Bu çocuklar hak ediyor'
Portekiz - Türkiye maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulunan Fatih Terim, 'Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca, hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk.' ifadelerini kullandı.
Portekiz'in savunma oyuncusu Jose Fonte, Türkiye ile oynanacak karşılaşma önceside TRT Spor'da değerlendirmelerde bulundu. Fonte, "Türkiye ve Portekiz için final. İki takım için de zor bir maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya odaklanacağız." dedi.
Fonte, son olarak, "Çağırılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Djalo ilk defa çağrıldığı için gurur duyuyor, çok mutlu. Oyunda en iyisini verecektir. Pepe, bizim için çok önemli bir oyuncu, bizim için her zaman hazır bir oyuncuydu. Eminim yarın bize dışarıdan en büyük desteği verecek" değerlendirmesinde bulundu.
"Portekiz Milli Takımı hakkında nasıl bir analiz yapıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Burak Yılmaz, "Portekiz'de dünyanın en iyi takımlarında oynayan ve Avrupa şampiyonluğu gören oyuncular var. Bence dünyanın en iyi oyuncusuna sahipler. Portekiz favori ancak kimse kazanma hırsımız ve kararlılığımızdan şüphe duymasın" açıklamasını yaptı
"Lille'den Portekizli oyuncularla özellikle Jose Fonte, Tiago Djalo ve Renato Sanches ile konuştun mu?" sorusu üzerine Burak Yılmaz, "Takım arkadaşlarımı çok seviyorum, birlikte önemli işler başardık. Portekiz'i elersek arkadaşlarıma saygımdan dolayı büyük kutlama yapmayacağım. Onlarla maç hakkında konuşmadım çünkü hepimiz bu maçın çok kritik olduğunu biliyoruz. Sadece birbirimize iyi şanslar diledik. Seyahat planlarımızı konuştuk. Birbirimize şaka bile yapmadık" dedi.
Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak olan FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff maçı öncesi açıklamalarda bulundu.