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FutbolFatih Terim'den Stefan Kuntz'a üç hatırlatma! 'Bu çocuklar hak ediyor'
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• 23 Mart 2022 - 16:37 • Son Güncelleme:

Fatih Terim'den Stefan Kuntz'a üç hatırlatma! 'Bu çocuklar hak ediyor'

Portekiz - Türkiye maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulunan Fatih Terim, 'Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca, hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk.' ifadelerini kullandı.

• 23 Mart 2022 - 16:37 • Son Güncelleme:
1Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor
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Portekiz'in savunma oyuncusu Jose Fonte, Türkiye ile oynanacak karşılaşma önceside TRT Spor'da değerlendirmelerde bulundu. Fonte, "Türkiye ve Portekiz için final. İki takım için de zor bir maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya odaklanacağız." dedi.

2Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

Lille'de takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Zeki Çelik için de konuşan 38 yaşındaki savunma oyuncusu, "Burak ve Zeki ile konuşuyoruz ama çok fazla detay vermiyoruz. Maçın öneminin farkındayız. Büyük oyuncular. Çok büyük bir maç olacak, onlar da kendi takımlarını korumak zorundalar." diye konuştu.

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Basın toplantısında da konuşan tecrübeli savunmacı, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Bütün ailemizin önünde, Portekiz halkının önünde oynamaktan gurur duyacağız" ifadelerini kullandı.

4Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

Burak Yılmaz için gelen soruya cevap veren Fonte, "Burak eminim ki çok iyi bir şekilde kendi ekibini savunacak, ben de aynı şekilde. Yarın eminim aramızda hiçbir şekilde arkadaşlık olmayacak. Maksimum konsantre içinde olup Burak ve ekibine karşı oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

5Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

Fonte, son olarak, "Çağırılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Djalo ilk defa çağrıldığı için gurur duyuyor, çok mutlu. Oyunda en iyisini verecektir. Pepe, bizim için çok önemli bir oyuncu, bizim için her zaman hazır bir oyuncuydu. Eminim yarın bize dışarıdan en büyük desteği verecek" değerlendirmesinde bulundu.

6Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde perşembe günü Porto'daki Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesinde A Milli Takımımızın golcüsü Burak Yılmaz, Record'a özel açıklamalarda bulundu.

7Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

TFF'den özel izinle Record'a kısa bir konuşma yapan Burak Yılmaz, "Porto'da Portekiz'e karşı oynamak bizim için çok zor ama bizim hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bizim en büyük gücümüz Türk olmak. Asla pes etmiyoruz ya da teslim olmuyoruz. Bunlar bizim en iyi özelliklerimiz" dedi.

8Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

Burak Yılmaz ayrıca, "Böyle önemli bir maçta kalbimizle oynamamız ve aklımızı kullanmamız gerekiyor. Hocamız yeni, biz gelişen bir takımız. Oyuncularımız formda ve iyi bir takım olduğumuza inanıyorum" sözlerini kullandı.

9Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

"Portekiz Milli Takımı hakkında nasıl bir analiz yapıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Burak Yılmaz, "Portekiz'de dünyanın en iyi takımlarında oynayan ve Avrupa şampiyonluğu gören oyuncular var. Bence dünyanın en iyi oyuncusuna sahipler. Portekiz favori ancak kimse kazanma hırsımız ve kararlılığımızdan şüphe duymasın" açıklamasını yaptı

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"Lille'den Portekizli oyuncularla özellikle Jose Fonte, Tiago Djalo ve Renato Sanches ile konuştun mu?" sorusu üzerine Burak Yılmaz, "Takım arkadaşlarımı çok seviyorum, birlikte önemli işler başardık. Portekiz'i elersek arkadaşlarıma saygımdan dolayı büyük kutlama yapmayacağım. Onlarla maç hakkında konuşmadım çünkü hepimiz bu maçın çok kritik olduğunu biliyoruz. Sadece birbirimize iyi şanslar diledik. Seyahat planlarımızı konuştuk. Birbirimize şaka bile yapmadık" dedi.

11Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak olan FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

12Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

"Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca, hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk."

13Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

"EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'deki performanslarımız hala herkes tarafından hatırlanıyor. Özel bir takımımız ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum oyuncular da var."

14Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

"Milli takımdaki çocuklarımız, daha büyük bir rekabet içerisinde kendilerini ispat etmeyi hak ediyorlar."

15Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

"Portekiz'in playofflara dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Dürüst olmak gerekirse, Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası'nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum."

16Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

"Bir teknik direktör olarak bu maçı bir uzman gözüyle izleyeceğim ama elbette büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim!"

17Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

"Pizzi çok deneyimli bir oyuncu ve üst düzey oyuncu kumaşı var. Benfica'da önemli işler yaptı. Şu anda Türkiye'ye transfer oldu ve gelir gelmez kalitesini göstemreye başladı."

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"Benfica'da çok fazla kaliteli oyuncu var. Her zaman Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan ve Benfica'dan giden oyuncular görebiliyoruz. Benfica'da severek takip ettiğim çok yetenekli gençler var. Benfica'dan Türkiye'ye gelen oyuncuların da hemen adapte olup iyi performans gösterdiğini görüyoruz."

19Fatih Terimden Stefan Kuntza üç hatırlatma Bu çocuklar hak ediyor

 

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