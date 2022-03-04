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    SağlıkYağları paramparça ediyor! Etkisi tüketildiği anda başlıyor
    HaberlerSağlık Haberleri Yağları paramparça ediyor! Etkisi tüketildiği anda başlıyor
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    Yağları paramparça ediyor! Etkisi tüketildiği anda başlıyor

    Kilo vermek isteyen, kilo verirken aynı zamanda sağlığına sağlık katmak da isteyenler için yağ yakan besinler listelendi. Vücutta biriken yağları adeta parçalıyor. Hızla zayıflatan en etkili besin sayesinde kısa sürede kilo vermek kolaylaşıyor. Yapılan araştırmalara göre, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme nedeniyle zamanla vücutta depolanan sağlıksız yağlardan kurtulmak için sağlıklı ve bol lifli besinlerden faydalanmak gerekiyor. Yağ kayan besinleri diyetinize ekleyerek kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Peki, hangi besinler hızla zayıflatıyor? İşte hızla zayıflatan mucizevi besinler...

    • 04 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
    • 04 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
    1Yağları paramparça ediyor Etkisi tüketildiği anda başlıyor

    Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

    2Yağları paramparça ediyor Etkisi tüketildiği anda başlıyor

    Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

    3Yağları paramparça ediyor Etkisi tüketildiği anda başlıyor

    Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

    4Yağları paramparça ediyor Etkisi tüketildiği anda başlıyor

    Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.

    5Yağları paramparça ediyor Etkisi tüketildiği anda başlıyor

    İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…

    6TAHIL

    TAHIL

    7HİNDİSTAN CEVİZİ

    HİNDİSTAN CEVİZİ

    8ENGİNAR

    ENGİNAR

    9MISIR

    MISIR

    10HAVUÇ

    HAVUÇ

    11BÖĞÜRTLEN

    BÖĞÜRTLEN

    12TATLI PATATES

    TATLI PATATES

    13YULAF

    YULAF

    14KEREVİZ

    KEREVİZ

    15BAMYA

    BAMYA

    16ARMUT

    ARMUT

    17ÇİLEK

    ÇİLEK

    18SOYA FASULYESİ

    SOYA FASULYESİ

    19NAR

    NAR

    20ELMA

    ELMA

    21AVAKADO

    AVAKADO

    22TAHIL

    TAHIL

    23BEDEM

    BEDEM

    24BRÜKSEL LAHANASI

    BRÜKSEL LAHANASI

    25KABAK

    KABAK

    26KAKAO

    KAKAO

    27MUZ

    MUZ

    28ŞALGAM

    ŞALGAM

    29PATLICN

    PATLICN

    30BROKOLİ

    BROKOLİ

    31YULAF

    YULAF

    32BEZELYE

    BEZELYE

    33DUT

    DUT

    34BULGUR

    BULGUR

    35KEPEKLİ MAKARNA

    KEPEKLİ MAKARNA

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