Yağları paramparça ediyor! Etkisi tüketildiği anda başlıyor
Kilo vermek isteyen, kilo verirken aynı zamanda sağlığına sağlık katmak da isteyenler için yağ yakan besinler listelendi. Vücutta biriken yağları adeta parçalıyor. Hızla zayıflatan en etkili besin sayesinde kısa sürede kilo vermek kolaylaşıyor. Yapılan araştırmalara göre, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme nedeniyle zamanla vücutta depolanan sağlıksız yağlardan kurtulmak için sağlıklı ve bol lifli besinlerden faydalanmak gerekiyor. Yağ kayan besinleri diyetinize ekleyerek kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Peki, hangi besinler hızla zayıflatıyor? İşte hızla zayıflatan mucizevi besinler...
Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.
Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.
Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.
İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…