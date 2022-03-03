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    SağlıkResmen serotonin deposu! Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor
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    Resmen serotonin deposu! Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Gün içinde iş stresi, trafik ya da insan ilişkilerinde yaşanan gerginliklerden dolayı mutsuz olabiliyoruz. Bu durumda yapılabilecek en güzel şeylerden biri mutluluk hormonunun çalışmasını sağlayan besinleri tüketmek olacaktır. Peki mutluluk veren yiyecekler arasında neler bulunuyor? İşte serotonin ve dopamin deposu yiyecekler...

    • 03 Mart 2022 - 15:13 • Son Güncelleme:
    • 03 Mart 2022 - 15:13 • Son Güncelleme:
    1Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek serotonin seviyesini arttırmanın mümkün. İşte serotonin seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan ve amaçları sizi mutlu etmek olan besinler...

    2PAZI

    PAZI

    Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar.Öksürüğe karşı faydalıdır. Kansızlığı önler. Hamile olanların yemesi doğacak çocukta omurga açıklığı riskini azaltır..

    3MİDYE

    MİDYE

    İçinde B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko bulunan midye aynı zamanda yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Özellikle tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça faydalıdır.

    4Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Yüksek protein içermekte ve insan beslenmesi ile gelişimi açısından çok önemli olan amino asitleri dengeli oranlarda ihtiva etmektedirler.

    5Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Kolay sindirilebilir oluşları da su ürünlerinin genç- yaşlı her yaş grubu tarafından rahatlıkla tüketilebilmesini sağlamaktadır.

    6MOR PATATES

    MOR PATATES

    Mor patates her manavda veya markette bulabileceğiniz bir sebze değildir fakat antosiyanin adı verilen güçlü antioksidanlar barındırır. Antosiyaninler, nörolojik koruma sağlar ve kısa süreli hafızayı güçlendirir.

    7Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Vücuda enerji verir, halsizliği ve yorgunluğu giderir. Kandaki şeker oranını düşüren patates şeker hastaları için faydalıdır. Damar sertliğini giderir. Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Kanı temizler. Kansere karşı koruyucudur.Bağırsak şişliğini ve basur ağrılarını azaltır. El ve ayak çatlaklarına iyi gelir. Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcı olur. Böbreklere faydalıdır. Normal ve kuru ciltler için yararlıdır.

    8ÇERİ DOMATESİ

    ÇERİ DOMATESİ

    Bütün domateslerde olduğu gibi çeride de bulunan likopen adlı antioksidan nörolojik koruma sağlar. Zeytinyağı ile tüketilmesi tavsiye edilir çünkü yağ likopen emilimini arttırmaktadır.

    9Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Özellikle lif açısından zengin kabuklarıyla yenildiğinde sindirimi kolaylaştırır. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı giderir. İyi bir idrar söktürücüdür ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.Kanı temizler. Kanseri, özellikle de prostat kanserini, önlemede çok etkilidir. Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Damar sertliği ve romatizmaya iyi gelir. Yaşlanmayı geciktirir. Cilde tazelik verir.

    10SİYAH ÇİKOLATA

    SİYAH ÇİKOLATA

    Siyah çikolata beyine giden kan akışını güçlendirir, enerji verir, konsantrasyon kaybını önler ve mutluluk verir.

    11Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Çikolata büyük miktarda bakır da içerir. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı olur. Bu da cilde, damarlara ve dokulara faydalı olur.

    12Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Kanda pıhtılaşmayı önler. Diğer tatlılara oranla kan şekerini hızlı yükseltmez.

    13HİNDİSTAN CEVİZİ

    HİNDİSTAN CEVİZİ

    İçerisinde bulunan trigliseritler sayesinde hem mutluluk verir, hem de kan akışını düzenler. Fakat aynı şey hindistan cevizinin sütü için geçerli değildir.

    14Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Reflü hastalığına iyi gelir. İdrar söktürücü bir besin olan Hindistan cevizi kabızlığı gidermekte faydalıdır. Böbrek taşlarını ve kumunu düşürmeye yardımcı olur. Mide ağrılarını hafifletir.Balgamı keser. Ağız kokusunu giderir. Felce ve titremeye iyi gelir. Şekerle birlikte yenirse hem vücuda fazla ağırlık vermez hem de cinsel gücü arttırır. Hindistan Cevizi çok besleyici, güçlendirici ve şişmanlatıcı bir besindir.

    15KUŞKONMAZ

    KUŞKONMAZ

    Kuşkonmaz folik asit ve triptofan miktarı yüksek bir sebzedir. Folikasitin depresyonu önlediği kanıtlanmıştır ve antidepresanlarda kullanılmaktadır. Triptofan ise serotonin salınımını güçlendirir ve mutluluk verir.

    16Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    İyi bir idrar söktürücü olan kuşkonmaz, idrar yollarını temizler ve vücutta oluşan ödem şişliklerini gidermeye yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırır. Sinirleri kuvvetlendirir ve zihin yorgunluğunu giderir.Diş ağrısını hafifletir. Gözleri ve kalbi kuvvetlendirir. Karaciğer ve böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kanı temizler. Kandaki şeker oranını düşürür. Egzama ve sivilcede faydalıdır. Cilde canlılık verir..

    17ÇİLEK

    ÇİLEK

    Afrodizyaklar arasına giren C vitamini ve çeşitli minerallerden zengin olan çilek serotinini arttırır. Mevsiminde günde 6-8 adet çilek tüketebilirisiniz.

    18BAL

    BAL

    Normal şekerden kat ve kat daha iyi bir şeker kaynağı olan bal, içerdiği kimyasallarla depresyonu önler. Ayrıca şeker gibi vücutta yağ yapmaz ve damarlara etki etme

    19Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Çok iyi bir enerji kaynağıdır. Besleyici değeri çok yüksek olan Bal, kansızlar için kan deposudur. Vücuda ve gözlere kuvvet verir. Boğaz ağrılarına ve iltihaplara şifadır. İdrar söktürücüdür. Mide ve bağırsaklardaki yaralara ve karın ağrısına iyi gelir. Sinirleri yatıştırır ve rahatlatır. Kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyona karşı faydalıdır.

    20Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Kanı temizler, kan dolaşımını düzenler. Damar sertliğine karşı faydalı olur. Soğuk algınlığına şifadır. Ballı süt bağırsak parazitlerini düşürmekte yararlıdır. Bala tuz katılıp yenirse balgam söktürür. Bal, Sarılığa iyi gelir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Cildi besler, nemlendirir ve yumuşatır.

    21MUZ

    MUZ

    Meyveler içinde en fazla serotonin salgılatan ise muzdur. Ayrıca potasyum ve B vitamini sayesinde enerji verir.

    22Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    1 adet muz ile gününüzü daha mutlu geçirebilirsiniz.

    23YOĞURT

    YOĞURT

    Sütten daha fazla kalsiyum içeren yoğurt, nöronların çalışmasına yardımcı olur ve aynı zamanda vücudun fit kalmasını sağlar.

    24Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Yoğurdun içindeki "Coenzym J", vücuttaki yağların çok daha çabuk yakıyor ve sindirimi hızlandırıyor.

    25Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Yoğurt, bünyesindeki besin değeri yüksek proteinler, yağlar, vitaminlerle insan vücudunda kemik ve diş gelişimi için gerekli kalsiyum gibi elementler sayesinde beslenmede önemli katkısı olan bir gıda maddesidir

    26YUMURTA

    YUMURTA

    Çinko, B vitamini, iyot, omega- 3, yağ asitleri ve protein içeren yumurta, enerji kaynağı olduğu gibi karnınızı da tok tutar. O yüzden kahvaltılarda yumurta tüketilmesi tavsiye edilir.

    27Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Büyük bir yumurtada 4,5 gram civarında yağ bulunur

    28Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Bunun 1,5 gramı doymuş yağ asitleri, diğer kısmı ise, doymamış yağ asitleri şeklindedir. Görüldüğü üzere yumurta, kalp-damar hastalıkları için risk faktörü olan doymuş yağ asitlerini düşük oranda içerir ve toplam yağ miktarı düşüktür.

    29KABAK ÇEKİRDEĞİ

    KABAK ÇEKİRDEĞİ

    20 gr kabak çekirdeğinde 120 mg triptofan bulunmaktadır. İçerdiği bu mutluluk öncüsü aminoasit sayesinde serotonin salgılanmasına yardımcı olur. Kabak çekirdeği stresi ve endişeleri önlerken kişinin rahatlayıp sakinleşmenize de yardımcı olur.

    30HİNDİ ETİ

    HİNDİ ETİ

    Hindi eti yine triptofan açısından zengin bir besindir. Hem yüksek miktarda protein içermesi hem de selenyum ve B12 vitaminleri açısından zengin bir besin olması nedeni ile tüketimi önerilmektedir. Öğle yemeklerinde tüketilecek bir hindi eti ile özellikle soğuk havaların neden olduğu enerjidüşüklüğünden kurtulmak mümkündür. Hindinin mutluluk veren etkisinden en iyi şekilde yararlanabilmek için yanında mutlaka bir kompleks karbonhidrat tüketilmelidir. Örneğin yulaf veya çavdar unundan yapılmış bir ekmek veya yulaflı, kinoalı salata, kinoa pilavı gibi yiyecekler iyi birer seçenek olacaktır.

    31AMARANTH

    AMARANTH

    Halk arasında "horozibiği" tohumu olarak da bilinen amaranth, protein değeri yüksek olması nedeni ile beslenme programlarında yer almaya başlayan bir besindir.

    32Resmen serotonin deposu Mutluluk seviyesini anında yükseltiyor

    Kinoa gibi triptofan içeriği yüksektir. İçerdiği protein sayesinde emilimi de arttığından mutluluk veren besinler arasındadır. Akşam yemeklerinde 3 yemek kaşığı amaranth tüketilebilir.

    33KİNOA

    KİNOA

    Son dönemlerde adını sıkça duyuran bir tahıl olan kinoa serotoninin öncü maddesi olan triptofan aminoasidi yönünden zengin bir besindir. Akşam yemeklerinde salata ya da sebze yemekleri içerisinde tüketilen 3 yemek kaşığı kinoa günün stresinin atılmasına ve yemekten keyif almaya yardımcı olmaktadır.

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