Propolis faydaları nelerdir? Propolis neye iyi gelir, ne kadar tüketilmelidir?

Propolis Faydaları Nelerdir?

Propolis, bağışıklık savunmaları için çok güçlü bir destek sağlar. Aynı zamanda dengeli bağışıklık sisteminin oluşmasına katkı sağlar. Bağışıklık direncini önemli ölçüde desteklemeye ve sık görülen kış hastalıklarından kurtulmaya yardımcı olur.

Propolis, aynı zamanda çok güçlü bir antioksidandır. Hücresel sağlık ve koruma için kanıtlanmış olan antioksidan aktiviteyi sağlar. Antioksidan desteği, sağlıklı yaşlanma için oldukça önemlidir. Propolisin antioksidan faydaları ve bağışıklık sistemi faydaları, genel sağlık ve esenlik için de vücuda destek olur. Antiinflamatuar yani iltihap giderici özelliği bulunur.

Propolis, aynı zamanda da çok etkili bir dezenfektandır. Bu sayede de virüsler, bakteriler ve mantarlara karşı çok etkilidir. Egzama, mantar enfeksiyonları ve sivilcelerin tedavisinde pek çok faydası bulunduğu için propolis kullanılır. Propolis, %50 oranında reçine, %30 bal mumu, esansiyel ve aromatik yağlar, %5 mineral ve %5 polen madde ve organik kalıntılarda meydana gelir.

Propolis Neye İyi Gelir?

Propolislerin içinde yer alan flavonoid grubu olarak da bilinen bileşikler, virüslere karşı insan vücudunun korunmasını sağlar. Propolisin haricen kullanımında durumunda grip ya da soğuk algınlığı üzerinde çok önemli bir etkisi vardır.

Kişilerde uçuk oluşumuna Herpes virüsü neden olur. Propolis de virüslere karşı etkisi ile bilinir ve uçuk tedavisinde de lokal olarak uygulanarak kullanılabilir.

Propolis antibakteriyel özelliği sayesinde ağız içinde bakteri üremesini önemli ölçüde engeller. Bu sayede de diş çürükleri oluşumunu önler. Diş etlerinde oluşan ödeme çok iyi gelir. Ağız ve diş sağlığı için ağız gargaralarına ya da diş macununa propolis eklenmesi ağız ve diş sağlığının desteklenmesine yardımcı olur.

Propolislerin içinde yer alan flavonoid grupları aynı zamanda yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini de sağlar. Çünkü antibakteriyel, antienflamatuar ve antifungal özellikleri vardır.

Propolisin ülseratif, mide ülserleri, kolit hatta mide ve bağırsak kanserlerinin hem tedavisinde hem de koruyucu rolünde önemli bir etkisi vardır. Kişide mide ülserlerine h. pylori yol açar. Propolis bu patojeni ise, etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir.

Özellikle de mevsim geçişleri sırasında sıkça ortaya çıkan üst solunum yolu problemlerinde ister dahilen ister haricen kullanarak boğaza uygulama yapılabilir. Propolisin antimikrobiyal etkisi bulunduğu için astım ve bronşit gibi hastalıklar üzerinde de oldukça etkilidir. Günümüzde pandemi koşullarında da solunum yollarının sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Propolis Ne Kadar Tüketilmelidir?

Propolis kullananlar tarafından çok iyi tepkiler alan bir besin destek ürünüdür. Ama propolis kullanımı da en önemli olan konular arasında yer alır. İşlenmemiş olan propolisin içinde yüksek miktarda bal mumu yer alır. Bu insanlar için sindirimi çok zor olan bir bileşiktir. Bu nedenle de kullanımına sunulmadan önce propolis içindeki besleyici olan kısım ile balmumu içeren bölümünün birbirinden ayrıştırılması gerekir.