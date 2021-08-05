Polenin faydaları nelerdir? Polen neye iyi gelir, ne kadar tüketilmelidir?

Polen; bal arılarının kovanlarda biriktirdikleri çiçek polenleri olarak tanımlanmaktadır. Bal üretimi adına arılar; gün boyunca çiçekten çiçeğe dolaşıp nektar toplamaktadırlar. Bu sırada çiçeklerdeki polenlerin taşınmasını da sağlarlar. Bu durum; çiçeklerin tozlaşması konusunda önemliyken, arıların beslenmesi açısından da hayati önem taşımaktadır.

Nektar yüküyle kovana dönen arılar, üstündeki polenleri kovanın girişinde özenli işlemle temizlemektedir. Oldukça zengin besin değerlerine sahip olup, polenlerin önemli bölümü, direkt koloninin beslenme gereksinimini karşılamak için kullanılmaktadır. Geri kalan bölümü; kovana güvenli olarak yapılan insan müdahaleleri neticesinde birikmektedir.

Polenin Faydaları Nelerdir?

Polen faydaları aşağıdaki gibidir;

- Polen faydaları içerisinde anti- inflamatuar etki bulunur. Polenin; inflamasyonu ve şişliği hafifleten özelliği vardır.

- Polen; zengin antioksidan kaynağı olarak bilinir. Bunun sayesinde vücut hücrelerini, tip 2 diyabet ve kanser gibi hastalıklardan korumaya destek olur.

- Polen; karaciğeri korur. Bilimsel araştırmalar, polenin karaciğerin işlevini iyileştireceğini ve karaciğeri koruyacağını belirtmektedir

- Polen; lipit oksidasyonunu ve kötü kolesterolü düşüren etkiye sahiptir. Bunun sayesinde kalp krizi türü kalp hastalığı riskini en aza indirmektedir.

- Polen; bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Bakterileri öldürür ve hastalıklardan korur.

- Menopoz belirtilerinin hafiflemesine destek olur. Menopoz dönemine giren kişilerin ateş basması gibi durumlarla karşılaşması mümkündür. Arı poleni; menopoz semptomlarını hafifletmeye destektir.

- Polen; yaraların iyileşmesini hızlandırarak, enfeksiyonu önler. Diğer yara ve kesiklerin insan bedeni tarafından daha hızlı onarılmasını sağlar. Bu yaraların enfeksiyon kapmasını önlemeye destek olur.

Polen Neye İyi Gelir?

Polenin iyi geldiği durumlar;

- Polen; bağışıklık güçlendiren özelliklere sahiptir. Sağlığın korunması adına oldukça önemli bir işleve sahip olan bağışıklık sistemi, güçlü olmalıdır. Bağışıklık sisteminde yaşanacak olan aksamalar, insan bedeninin ciddi risklerle karşılaşmasına sebep olur. Polen ise; bu denli önemli göreve sahip olan bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur

- İştahın yeniden açılmasına destek olur. İştah kapanma problemleri yaşayanlar adına polen, oldukça önemli görevlere sahiptir. Sporcu kişilerin sık bir şekilde kullandıkları besin olan polen, iştahın açılmasını ve bireyin sağlıklı biçimde protein almasına destek olur. İçeriğinde bol bol protein ve vitamin kaynağı vardır.

- Polen enerji verir. Polen, adı bilinmekle beraber tüketimi çok az yapılan bir besindir. İnsanların poleni nasıl tüketeceklerini bilmemesi de bunun temel sebepleri içerisinde bulunmaktadır. Polen sağlığa yararlı olmasının yanı sıra doğal ve kuvvetli bir enerji vericidir.

Polen Ne Kadar Tüketilmelidir?

Polen; çocuklar tarafından günde minimum 12 tatlı kaşığı tüketebilmektedirler. Yetişkin bireyler ise gün içerisinde 24 tatlı kaşığı tüketebilmektedirler.