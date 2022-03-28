Kırık kalp sendromu en çok kadınları etkiliyor

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen kalp krizi gibi belirti gösteren, kayıp ve yas gibi durumlara bağlı ortaya çıkan ‘Kırık Kalp Sendromu’ hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Yakınını kaybeden hastalarda daha çok ortaya çıkıyor”

Kırık Kalp Sendromunun diğer bilinen isminin Takotsubo Kardiyomiyopatisi olduğunu kaydeden Özen, “Çok yakınını kaybetme, üzücü bir haber alma ya da çok ciddi mali kayba uğrama, afetzede olma gibi durumlar, gelişen yoğun stres sonrası kalp krizine benzer laboratuvar ve EKG bulgularının olmasıyla ortaya çıkıyor. Bunu özellikle yakınını kaybeden hastalarımızda daha sık görüyoruz. Kırık kalp sendromu tanısı alan ve tedavi ettiğimiz bir hastamız yakın zamanda son bir ay içinde 5 yakınını kaybetmişti. Yakını kaybeden bir hastada kalp krizi riski ilk günde yüzde 20, devam eden haftada yüzde 7 oranında artıyor. Kırık Kalp Sendromu hastalarımızın yüzde 90’ı bayan. Bu hastalarımız da aynı kalp krizindeki gibi nefes darlığı ve göğüs ağrısı semptomuyla acile başvuruyorlar. Bu hastaların kalp grafikleri ve kan sonuçları kalp krizini gösterdiği için hastaları acil anjiyografiye alıyoruz. Hastaların yapılan anjiyografisinde damarlarını açık buluyoruz. Fakat hastanın özellikle kalbin uç kısmında bir balonlaşma, çalışmama durumu oluyor. Bu hastaları biz damarları açık olsa bile aynı kalp krizi gibi yönetiyoruz. Ne yazık ki bu hastalık ölümcül olabiliyor. Bu kalp krizi esnasında kalp yetmezliği ve ölümcül ritim bozuklukları gelişebiliyor. O yüzden bu hastalığı yoğun bakımda takip ediyoruz. Bu durumu atlatırlarsa kalplerini büyük oranda toparlıyor kalp krizinden farklı olarak. O yüzden yoğun stres altındaki hastalarımızda göğüs ağrısı ve nefes darlığı semptomları oluyorsa bunu yoğun strese ve yakınların kaybına bağlamamak lazım ve acil servise başvurmak gerekiyor. Kalp krizi gibi semptomları olan bu hastalara mutlaka acil serviste bizim kalp şeridi dediğimiz elektrokardiyografi ve kalp enzimlerinin ölçülmesi dediğimiz özellikle kalpteki troponin değerlerinin ölçülmesi lazım. Kırık kalp sendromunun ölümcül olabileceği akıldan çıkmamalı.” dedi.