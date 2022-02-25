Hamile ve emziren annelere önemli tavsiye!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zahide Küçük, hamile ve emziren annelerin, özellikle gebelik döneminde gestasyonel diyabet geçirenlerin Anadolu Propolisi kullanmasını önerdi. Dr. Küçük, “Doğal bir arı ürünü olan propolisin, infertilite tedavisinde destek olarak kullanıldığında tedavi sürecini hızlandırdığı ve tedaviye destek olarak, olumlu etkiler gösterdiğine ilişkin birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. En az yüzde 10 oranında saf Anadolu Propolisi içeren bir özütten, gebelerin günde en az 10 damla, emziren annelerin ise günde en az 20 damla, tüketmeleri önerilmektedir. 2018 yılında Sains Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, düzenli olarak propolis verilen diyabetik ratların, gebelik komplikasyonları ve plasental oksidatif stres üzerine etkisinin incelendiği bilimsel bir çalışmadan bahsetti” dedi.

“Koruyucu etki gösteriyor”

Konu ile ilgili yapılan çalışmalardan bahseden Dr. Küçük, “Bu çalışma, 5 gruptan oluşan 40 rat üzerinde yapılmıştır. Birinci grup sağlıklı ratlardan oluşmakta olup kontrol grubu olarak belirlenmiştir. İkinci grup diyabetik ratlardan oluşturulmuştur. Üçüncü grup diyabetik ratlardan oluşturulmuş ve günde 300 mg/kg propolis takviyesi almışlardır. Dördüncü grup diyabetik ratlardan oluşmuş ve günde 5.0 IU/kg insülin tedavisi almışlardır. Beşinci grup ise diyabetik ratlardan oluşmuş ve propolis ile birlikte insülin tedavisi almıştır. Çalışma sonucunda, gebelikte propolisle desteklenen insülin tedavisinin diyabet kaynaklı komplikasyonlar ve plasental oksidatif stres üzerinde koruyucu etki gösterdiğini belirlenmiştir” diye konuştu.

“Anadolu propolisi yüksek kalite ve besin içerir”

Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise, hamile ve emziren annelerin beslenmelerine neden Anadolu Propolisi eklemeleri gerektiğini söyledi. Dr. Tanuğur, “Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Propolis, içerisindeki fenolik ve flavanoid bileşenlerle antioksidan, antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antienflamatuvar özelliklere sahiptir. Anadolu coğrafyası, bulunduğu konum itibariyle endemik bitki örtüsü çeşitliliği açısından zengindir. Bu coğrafyadan elde edilen Anadolu Propolisi de yüksek kalite ve besin içeriğine sahiptir. Anadolu Propolisinin içeriğinde 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen bulunmaktadır. Bu bileşenler; Kafeik Asit Fenetil Ester, Kafeik Asit, Kuersetin, Krisin, Epikateşin, P-Kumarik asit, Ferulik asit, t-Sinnamik asit, Apigenin, Pinosembrin, Luteolin, Hesperetin, P-Hidroksibenzoik asit, Resveratrol ve Ramnetin'tir. Anadolu Propolisi yüksek fenolik ve flavonoid bileşen içeriği ile hastalıkların gelişiminde görülen inflamasyonun modülasyonuna yardımcı olur. Hamile ve emziren annelerin güçlü bir bağışıklığa sahip olmaları için en az yüzde 10 oranında saf Anadolu Propolisi içeren bir özütten emziren annelerin günde 20 damla, hamile annelerin ise günde 10 damla tüketmelerini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.