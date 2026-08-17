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GündemÇavdarhisar’da 900 dekarlık dev proje: Çerezlik ayçiçeği sahasında kontroller tamamlandı!
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Çavdarhisar’da 900 dekarlık dev proje: Çerezlik ayçiçeği sahasında kontroller tamamlandı!

17.08.2026 - 10:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla hayata geçirilen 900 dekarlık Çerezlik Ayçiçeği Projesi kapsamında saha ve arazi kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi.

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kaynak olarak ekleyin
1Çavdarhisar’da 900 dekarlık dev proje: Çerezlik ayçiçeği sahasında kontroller tamamlandı!

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla hayata geçirilen 900 dekarlık Çerezlik Ayçiçeği Projesi kapsamında arazi kontrolleri gerçekleştirildi.

2Çavdarhisar’da 900 dekarlık dev proje: Çerezlik ayçiçeği sahasında kontroller tamamlandı!

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen kontrollerde, üretim alanları yerinde incelenerek projenin uygulama süreci takip edildi.

3Çavdarhisar’da 900 dekarlık dev proje: Çerezlik ayçiçeği sahasında kontroller tamamlandı!

Üretimin her aşamasında sahada olan ekipler, üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyor.