Çavdarhisar’da 900 dekarlık dev proje: Çerezlik ayçiçeği sahasında kontroller tamamlandı!
17.08.2026 - 10:34Güncellenme Tarihi:
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla hayata geçirilen 900 dekarlık Çerezlik Ayçiçeği Projesi kapsamında saha ve arazi kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi.
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla hayata geçirilen 900 dekarlık Çerezlik Ayçiçeği Projesi kapsamında arazi kontrolleri gerçekleştirildi.
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Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen kontrollerde, üretim alanları yerinde incelenerek projenin uygulama süreci takip edildi.
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Üretimin her aşamasında sahada olan ekipler, üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyor.