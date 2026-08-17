Fısdık festivali bu sefer Karadeniz'de düzenlenmedi! Akdeniz bölgesinde yıllık üretim 200 tonu buldu

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Hasat edilen 150-200 ton ciddi bir rakam. Hasat edilen fındık Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Gaziantep, Malatya gibi çevre illerde de iç pazarda satılıyor. Alıcısıyla ilgili de bir sıkıntı yaşamıyoruz çünkü küllenmeye karşı dayanıklı olduğu, küllenme hastalığının görülmediğinden kaynaklı rekolte ve kalitede çok iyi olur. Geçtiğimiz yıllarda Karadeniz’de sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz, Karadeniz’de don vurduktan sonra Kahramanmaraş’tan fındığı temin ediyor, sözleşme imzaladığı firmaya fındığını teslim ediyor. Yani Karadeniz’e fındık satan şehir de diyebiliriz.”