YHT bilet fiyatlarına zam geldi! 2026 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu?
Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam geldi. Yeni tarifenin uygulanmaya başlamasıyla İstanbul-Ankara, Ankara-Eskişehir, İstanbul-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas başta olmak üzere YHT seferlerinde güncel bilet ücretleri yeniden merak konusu oldu. İşte zam sonrası güncel YHT bilet fiyatları ve yeni tarife...
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TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde uygulanan bilet tarifelerini güncelledi. Bilet ücretlerine yüzde 6,45 oranında zam yapılırken, yeni fiyatlar yolculara yansıtıldı.
Düzenlemenin ardından Ankara-İstanbul YHT hattında tek yön ekonomi sınıfı bilet ücreti 990 TL'ye yükseldi.
Yüzde 6,45 oranında yapılan son fiyat artışıyla birlikte, şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan ana hatlardaki bilet fiyatları güncellendi. Yeni tarife kapsamında oluşan ücretler, tek yön ekonomi sınıfı biletler baz alınarak hesaplandı ve bilet satış sistemlerine yansıtıldı.
YHT BİLET FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde uygulanan bilet tarifelerini güncelledi. ANKARA-İSTANBUL YHT BİLET FİYATI NE KADAR?Ankara - İstanbul: 990 TL
ANKARA-ESKİŞEHİR YHT BİLET FİYATI NE KADAR?Ankara - Eskişehir: 511 TL
İSTANBUL-ESKİŞEHİR YHT BİLET FİYATI NE KADAR?Eskişehir - İstanbul: 639 TLEskişehir - Sivas: 1.597 TLKonya - İstanbul: 1.442 TL
ANKARA-KONYA YHT BİLET FİYATI NE KADAR?Ankara - Konya: 458 TLANKARA-SİVAS YHT BİLET FİYATI NE KADAR?Ankara - Sivas: 1.001 TL