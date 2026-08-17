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YHT bilet fiyatlarına zam geldi! 2026 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu?

17.08.2026 - 10:33Güncellenme Tarihi:

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam geldi. Yeni tarifenin uygulanmaya başlamasıyla İstanbul-Ankara, Ankara-Eskişehir, İstanbul-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas başta olmak üzere YHT seferlerinde güncel bilet ücretleri yeniden merak konusu oldu. İşte zam sonrası güncel YHT bilet fiyatları ve yeni tarife...

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1YHT bilet fiyatlarına zam geldi! 2026 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu?

TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde uygulanan bilet tarifelerini güncelledi. Bilet ücretlerine yüzde 6,45 oranında zam yapılırken, yeni fiyatlar yolculara yansıtıldı.

2YHT bilet fiyatlarına zam geldi! 2026 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu?



Düzenlemenin ardından Ankara-İstanbul YHT hattında tek yön ekonomi sınıfı bilet ücreti 990 TL'ye yükseldi.

Yüzde 6,45 oranında yapılan son fiyat artışıyla birlikte, şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan ana hatlardaki bilet fiyatları güncellendi. Yeni tarife kapsamında oluşan ücretler, tek yön ekonomi sınıfı biletler baz alınarak hesaplandı ve bilet satış sistemlerine yansıtıldı.

3YHT bilet fiyatlarına zam geldi! 2026 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu?

YHT BİLET FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde uygulanan bilet tarifelerini güncelledi. ANKARA-İSTANBUL YHT BİLET FİYATI NE KADAR?Ankara - İstanbul: 990 TL

4YHT bilet fiyatlarına zam geldi! 2026 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu?

ANKARA-ESKİŞEHİR YHT BİLET FİYATI NE KADAR?Ankara - Eskişehir: 511 TL

5YHT bilet fiyatlarına zam geldi! 2026 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu?

İSTANBUL-ESKİŞEHİR YHT BİLET FİYATI NE KADAR?Eskişehir - İstanbul: 639 TLEskişehir - Sivas: 1.597 TLKonya - İstanbul: 1.442 TL

6YHT bilet fiyatlarına zam geldi! 2026 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu?

ANKARA-KONYA YHT BİLET FİYATI NE KADAR?Ankara - Konya: 458 TLANKARA-SİVAS YHT BİLET FİYATI NE KADAR?Ankara - Sivas: 1.001 TL