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    SağlıkEn ölümcül kanser olarak biliniyor, başka hastalıkları taklit ediyor! Bu 7 belirtiye dikkat! Yüzde 90...
    HaberlerSağlık Haberleri En ölümcül kanser olarak biliniyor, başka hastalıkları taklit ediyor! Bu 7 belirtiye dikkat! Yüzde 90...
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    En ölümcül kanser olarak biliniyor, başka hastalıkları taklit ediyor! Bu 7 belirtiye dikkat! Yüzde 90...

    Dünyada kadın kanserleri arasında 7. sırada yer alan yumurtalık kanseri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 40 yaş üstü kadınlarda meme kanserinden sonra 2. sırada görülüyor. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 4 bin kadında teşhis edilen yumurtalık kanseri, jinekolojik kanserler arasında rahim kanserinden sonra 2. sırada geliyor. Herhangi bir belirti vermeden sinsice ilerlediği için genellikle geç dönemde tespit ediliyor. Hastaların büyük çoğunluğunda tanının ileri evrede konulması nedeniyle en ölümcül kanserler arasında yer alıyor. Oysa erken teşhis edildiğinde tedavisinde yüzde 80-90’lara varan başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.

    07.05.2022 - 12:16 |
    En ölümcül kanser olarak biliniyor, başka hastalıkları taklit ediyor! Bu 7 belirtiye dikkat! Yüzde 90...

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