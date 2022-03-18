Botoks ile migren ataklarına çözüm!

Migren tipi baş ağrısı toplumun genelinde sıklıkla görülen şikayetler arasında yer alır. Çocuklar dahi, her yaş grubunda gözlemlenebilen bu ağrılı durum özellikle üretkenlik döneminde ki kadınlarda daha sıklıkla karşımıza çıkar. Migren ataklarına eşlik eden durumlar genellikle bulantı, kusma, ışık, ses ve kokuya karşı hassasiyettir. Tedavisi mümkün olan migren için Migren Botoks ilaç kullanmak istemeyen, çoklu ilaç kullanan veya ilaçlara karşı duyarlığı olan hastalar için alternatif bir tedavi yöntemidir. Nöroloji uzmanı, Doç. Dr. Ülkü Figen Demir ‘Migren tedavisinde botoks uygulaması’ hakkında bilgiler verdi.

MİGREN DAHA ÇOK KADINLARI ETKİLİYOR

Migren toplumda görülen baş ağrısının en sık sebeplerinden biridir. Çocuklar dahil her yaş grubunda gözlemlenebilen bu ağrılı durum özellikle üretkenlik döneminde kadınlarda daha sıklıkla karşımıza çıkar. Bu farklılığın temel sebebi hormonal döngüdeki fizyolojik değişimlerdir. Bugün için neden olduğunu bilmediğimiz migrenin genetik geçişi ile ilgili elimizde güçlü deliller bulunmaktadır. Bu durum o kadar belirgindir ki, migrenli bireylerin ailelerinde bu ağrılı durumdan şikayet eden en az bir kişinin daha olması sıklıkla karşılaştığımız bir özelliktir.

Neden oluştuğu ile ilgili yeterli bilgimiz olmamasına karşın tetikleyici unsurlardan da söz edebiliriz. Özellikle farkındalıkları oluşmuş olan hastalar ağrılarını tetikleyen faktörleri çok iyi tanımlayabilmektedir. Bunların başında uykusuzluk, açlık, stres, ıslak saçla dolaşmak, lodos, havasız ortam, susuz kalmak ve bazı gıdalar gelir. Tetikleyici gıdalar hastalarda farklılık gösterebilir. Mayalı içecekler, alkol, çikolata, kabuklu deniz ürünleri sayılabilir.

DÜZENLİ YAŞAM TARZI MİGREN ATAKLARININ GÖRÜLME SIKLIĞINI AZALTIYOR

Migren düzensizlik ortamında ortaya çıkma eğiliminde bir rahatsızlıktır bu nedenle tedavide öncelikle atakları tetikleyen unsurlardan korunulması yanında mümkün olduğu kadar düzenli saatlerde uyunup uyanılması gerekmektedir. Zira özellikle hafta sonları standart uyku süresinden daha fazla veya eksik uyumak da ağrı tetikleyicisi olabilir. Ayda 2 atak veya 48 saatten daha az ağrılı olan hastalar seyrek ataklı olarak nitelendirilir ve analjezik tedavi ile şekillenen atak tedavisi ile takip edilirler. Standart ağrı kesiciler ile ağrıları geçmeyen hastalara normalde ağrı kesici olmayan fakat migren ağrılarını sonlandırabilin triptanlar denilen ilaçlar seçilmiş hasta gruplarında kullanılabilir. Bu ilaçların hekim tavsiyesi ile kullanılması gereklidir çünkü kullanılmaması gereken, yani kontendike olduğu hasta grupları mevcuttur.

GÜNLÜK AĞRI KESİCİ KULLANIMI AĞRILARI ŞİDDETLENDİRİYOR

Son 3 ayda, ayda 15 günden fazla ağrılı gün sayısı olması halinde kronik migrenden bahsedilir. Kronik migren uzun yıllardır hastalığa sahip olmak dışında çeşitli sebeplerden dolayı oluşabilir. Özellikle günlük ağrı kesici kullanımı ağrıların daha da şiddetli ve geçmeyen hale gelmesinin baş nedeni olarak sayılabilir. Belli bir noktadan sonra ağrı kesici ve ağrı kısır bir döngü içine girer kişi ağrısı arttığı için ağrı kesici alır, ağrı kesici aldığı için ağrılar daha şiddetlenir. Bu nedenle aşırı ağrı kesici kullanımının da önüne geçmek amaçlı sık ağrısı olan hastalarda uzun sürebilen koruyucu tedavi programı uygulamak gerekir. Bun tedaviler içinde temelde, depresyon, hipertansiyon, aritmi, epilepsi için kullanılan bazı ilaçları etkilerinden faydalanmak amaçlanır.

UZUN SÜRELİ İLAÇ KULLANIMI YERİNE MİGREN BOTOX

Bu tür uzun süreli koruyucu ilaç tedavilerine ek olarak BOTOKS enjeksiyon tedavi yöntemi de uzun yıllardır kullanılan güvenli alternatiflerden biridir. BOTOKS bakterilerden elde edilen bir çeşit proteindir. Uygulandığı bölgede kaslarda geçici bir zaaf oluşturur. Bu mekanizma ile estetik amaçlı kırışıklık görünümünü azaltmak için toplumda çok yaygın kullanılmaktadır.

Migrende ise aynı mantıkla tetikleyici olan belli kas gruplarını hareketsiz bırakarak ağrının uyarılmasını engellemek amaçlanmaktadır. Migren tedavisi için yapılan BOTOKS enjeksiyonları, genel itibariyle estetik amaçlı kullanılan noktalardan farklıdır, alın şakak, kafanın arkasındaki çıkıntılar ense ve boyun gibi belirli standart 31 noktaya yaklaşık 1,5 flakon uygulama yapılır. Uygulama öncesi lokal anestezik maddeler kullanılabilir ancak genel olarak ağrısız kabul edilebilecek bir işlemdir. 15-20 dakikada uygulama yapılır. 1 hafta sonra etkisi görülmeye başlar ve yaklaşık 4-5 ay etkinliği devam eder.

Botox tedavisi için tek handikap etkinlik süresi bitiminde tekrarlayan uygulama gerekliliğidir. Gebelerde, emzirenlerde, kas hastalığı veya BOTOKS alerjisi olanlarda kullanılmamakla birlikte özellikle çoklu ilaç kullanan veya ilaç kullanmak istemeyen hastalar için oldukça tatmin edici bir alternatif oluşturabilir.