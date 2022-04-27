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    AstÄ±m krizlerinde kadÄ±nlar, erkeklerden iki kat daha fazla ölüyor

    Ä°ngiltereâ€™de faaliyet gÃ¶steren sivil toplum kuruluÅŸu ASTHMA + LUNGâ€™un analiz raporuna gÃ¶re, Ä°ngiltereâ€™de astÄ±mlÄ± kadÄ±nlarÄ±n astÄ±m krizinden Ã¶lme ihtimaliÂ erkeklere gÃ¶re neredeyse iki kat daha fazla olduÄŸu belirtildi. KadÄ±nlarÄ±n hormon dalgalanmalarÄ±nÄ±n astÄ±m krizi tetiklenmesinde Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Â Â

    27.04.2022 - 16:15 |
    AstÄ±m krizlerinde kadÄ±nlar, erkeklerden iki kat daha fazla ölüyor

    Sivil toplum kuruluÅŸu polen, hava kirliliÄŸi ve tozun iyi bilinen astÄ±m tetikleyicileri olduÄŸunu ancak kadÄ±n cinsiyet hormonlarÄ±ndaki dalgalanmalarÄ±n astÄ±m semptomlarÄ±nÄ±n alevlenmesini ve hatta yaÅŸamÄ± tehdit eden astÄ±m ataklarÄ±nÄ± tetikleyebileceÄŸini belirtti. Ergenlik, regl dÃ¶nemleri, hamilelik ve menapoz Ã¶ncesi gibi hormonal deÄŸiÅŸim zamanlarÄ± ile astÄ±m belirtileri arasÄ±nda baÄŸlantÄ± olduÄŸu belirtilirken sadece Ä°ngiltereâ€™de yaklaÅŸÄ±k 3 milyon kadÄ±nÄ±n astÄ±m hastasÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

    â€˜TEK Ã–LÃ‡Ãœ HERKESE UYARâ€™ TEDAVÄ°SÄ° BAÅžARISIZ

    Doktorlara da tavsiyeler veren kuruluÅŸ, hormon dalgalanmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda semptomlar daha kÃ¶tÃ¼yse koruyucu ilaÃ§ dozunun artÄ±rÄ±lmasÄ± gibi hastanÄ±n ilaÃ§ rejiminde ayarlamalar yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. AstÄ±m tedavisinde â€˜tek Ã¶lÃ§Ã¼ herkese uyarâ€™ yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu belirtilirken kadÄ±nlar iÃ§in yeni tedavi yÃ¶ntemleri gerektiÄŸi ifade edildi. Ã‡ocukluk Ã§aÄŸÄ±nda astÄ±mÄ±n, erkek Ã§ocuklarda daha yaygÄ±n ve ÅŸiddetli olduÄŸu ancak ergenlikten sonra durumun tersine dÃ¶nerek kadÄ±nlarda daha yaygÄ±n ve ÅŸiddetli hale geldiÄŸi belirtildi.

    AstÄ±m nedeniyle hastaneye yatÄ±ÅŸlarda, 20 ila 49 yaÅŸ arasÄ±ndaki kadÄ±nlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n erkeklere gÃ¶re 2,5 kat olduÄŸu vurgulandÄ±. Son beÅŸ yÄ±lda, astÄ±mdan hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã¼Ã§te ikisinden fazlasÄ±nÄ±n kadÄ±nlar olduÄŸu ve 2300'e yakÄ±n erkeÄŸe kÄ±yasla 5100'den fazla kadÄ±n astÄ±m krizinden Ã¶ldÃ¼.

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