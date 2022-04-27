Gizemli hepatit hastalığı ile ilgili endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gizemli hepatit hastalığının 13 ülkeye sıçradığını duyurdu. Çocuklarda görülen gizemli hepatit hastalığında ölüme varan ciddi sonuçlar görülebiliyor. Peki, Gizemli hepatit nedir, bulaşıcı mı? Gizemli hepatit belirtileri ne? Gizemli hepatit hangi ülkelerde görüldü? İştye detaylar…

GİZEMLİ HEPATİT HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Gizemli hepatit 13 ülkeye sıçradı. DSÖ’nün açıklamalarına göre, gizemli hepatitte vaka sayısı 170'e yaklaştı. İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsü Kanada’da da tespit edildi. Kanada Halk Sağlığı Ajansından (PHAC) yapılan açıklamada, "Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Kanada'da küçük çocuklarda kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatit vakalarının farkındadır." ifadesi kullanıldı. Ülke genelinde saptanan hepatit vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, çalışmaların ilerleyen aşamalarında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi. Açıklamada, saptanan vakaların sayısı ve hangi eyaletlerde görüldüğüne dair detaylı bilgiler verilmedi.

Sağlık yetkilileri, yaygın bir virüsün bazı küçük çocuklarda görülen nadir hepatit vakalarıyla bağlantılı olduğuna dair artan kanıtlar olduğunu açıkladı. Dünya genelinde 169 vaka ve bir ölüm gerçekleşti.

21 Nisan 2022 itibariyle, DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 11 ülkeden ve DSÖ Amerika Bölgesi'ndeki bir ülkeden en az 169 kaynağı bilinmeyen akut hepatit vakası bildirildi. Bunların 114'ü Birleşik Krallık'ta,13'ü İspanya'da, 12'si İsrail'de, 9'u ABD'de, 6'sı Danimarka'da, 5'ten azı İralnada'da, 4'ü Hollanda'da, 4'ü İtalya'da, 2'si Norveç'te, 2'si Fransa'da, biri Japonya'da, biri Romanya'da ve biri Belçika'da kaydedildi.

GİZEMLİ HEPATİT NEDİR, BELİRTİLERİ NE?

Çocukların aşağıdaki belirtiler için kontrol edilmesi, bunların varlığının tespit edilmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması istendi:

-Sürekli olağandışı yorgun hissetmek,

-İştah kaybı,

-Karın ağrısı,

-Gözlerin veya cildin beyaz kısmının sararması (sarılık),

-Koyu idrar,

-Soluk, gri renkli dışkı (kaka),

-Kaşınan cilt,

-Kas ve eklem ağrıları,

-Yüksek ateş.