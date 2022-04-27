Kalp ve damar sağlığını koruyor, cesaret verici etkiye sahip! Hem pazarda hem de eczanede satılıyor...

Tamamen doğal olarak yetişiyor, her derde deva! Birçok hastalık için şifa bu besin, alternatif tıbbın önemli bir silahı olarak görülüyor. Kaldirik otu ülkemizde yabani alanlarda yetişen yeşil yapraklı bir sebzedir. Hodan otu ya da ıspıt olarak da bilinen kaldirik otu ülkemizde en çok Trabzon ve Düzce illerinde bulunmaktadır. Ayrıca kaldirik otu neşe otu, sığır dili otu, hejavo, gelezan, çoban çedenesi, ballık, öküz dili, turşu otu, hodan, mavi çiçek, gelezan, goriz, zılbıt, mancar otu, ıspıt, tokluk başı, zulbut, tamara, galdirik, borago isimleri ile de bilinir. Genellikle Mart aylarında tüketilen bir sebzedir. Ayrıca kaldirik otu eczanelerde hodan kapsülü olarak da satılıyor. İşte kaldirik otunun mucizevi faydaları...