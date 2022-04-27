Kalp ve damar sağlığını koruyor, cesaret verici etkiye sahip! Hem pazarda hem de eczanede satılıyor...
Olumsuz düşünceyi, siniri, gerginliği ve depresyonu azaltıyor, balgam söktürücü özelliği ile öksürüğe iyi geliyor. Romatizmaya şifa, böbrek üstü bezlerini uyararak cesaret verici etki yaratıyor. İçeriğindeki potasyum sayesinde kalp ve damar sağlığını koruyor ve tansiyonu dengeliyor. Regl ağrılarına iyi geliyor, tohumlarından elde edilen yağ sayesinde sivilce lekeleri, çatlaklar, yaralar gibi cilt problemlerinin giderilmesinde fayda sağlıyor. İdrar söktürücü özelliği bulunuyor, ödem atıcı etki sağlıyor.
Tamamen doğal olarak yetişiyor, her derde deva! Birçok hastalık için şifa bu besin, alternatif tıbbın önemli bir silahı olarak görülüyor. Kaldirik otu ülkemizde yabani alanlarda yetişen yeşil yapraklı bir sebzedir. Hodan otu ya da ıspıt olarak da bilinen kaldirik otu ülkemizde en çok Trabzon ve Düzce illerinde bulunmaktadır. Ayrıca kaldirik otu neşe otu, sığır dili otu, hejavo, gelezan, çoban çedenesi, ballık, öküz dili, turşu otu, hodan, mavi çiçek, gelezan, goriz, zılbıt, mancar otu, ıspıt, tokluk başı, zulbut, tamara, galdirik, borago isimleri ile de bilinir. Genellikle Mart aylarında tüketilen bir sebzedir. Ayrıca kaldirik otu eczanelerde hodan kapsülü olarak da satılıyor. İşte kaldirik otunun mucizevi faydaları...
İdrar söktürücü özelliği vardır. Böylece ödem atıcı etki sağlar.
Balgam söktürücü özelliği vardı, öksürüğe iyi gelir.
Uyku verir.
Boğaz ağrılarına iyi gelir.
Böbrek üstü bezlerini uyararak cesaret verici etki yaratmaktadır.
Olumsuz düşünceyi, siniri, gerginliği ve depresyonu azaltmaktadır.
Vücudun toksinlerden arınmasını sağlar, ter atıcıdır.
Romatizmaya iyi gelir.
Vücuttaki iltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.
Kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığına olumlu etki sağlar.
İçeriğindeki potasyum sayesinde kalp ve damar sağlığını korur. Yine içindeki potasyum sayesinde tansiyonu dengeler.
Kadınlarda regl ağrılarına iyi gelir.
Tohumundan elde edilen yağ sayesinde sivilce lekeleri, çatlaklar, yaralar gibi cilt problemlerinin giderilmesinde fayda sağlar.
Kaldirik otu taze olarak Nisan-Ekim ayları arasında pazarlarda bulunabileceği gibi kurutulmuş şekilde veya tohumundan elde edilen yağı her mevsim aktarlarda bulunabilir. Kaldirik otunu kavurma yaparak, mevsimin diğer otlarıyla beraber yumurta ile beraber omlet olarak tüketebilir ya da salatalara ekleyebilirsiniz.
Yine de her bitki gibi kaldirik otu da tüketilirken dikkatli olunmalı ve fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Özellikle hamilelik dönemindeki kadınlar tarafından tüketilmemelidir. Herhangi bir hastalığı olanlar ise kaldirik otunu tedavi amaçlı kullanmak istiyorlarsa mutlaka doktora danışmalıdırlar.
Alternatif tıp için önemli bir yere sahip olan Hodan bitkisi aynı zamanda Türkiye'de Kaldirik otu olarak bilinmektedir. Aslına bakarsanız Türkiye ve dünya çapında birçok coğrafyada farklı bir isimle anılmaktadır. Bu isimleri size tanıdık gelmese bile diğer isimlerini gördüğünüzde muhakkak kulağınızın aşina olacağını düşünüyoruz. Ortalama 60 santimetre boyuyla mavi yapraklara sahip olan gövdeli bir çiçektir.
Marmara ve Anadolu'da sık yetiştirildiği gibi alternatif tıbbın en önemli kozlarından birisidir. Son günlerde ise eczanelerde bile Hodan kapsülü satılmaya başlanmıştır. Bu ne kadar faydalı olduğunu ve ilaç endüstrisinde kullanımına başlandığını bize gösteriyor.
KALDIRIK OTU NERELERDE KULLANILIR?
Kaldırık otunun yetiştiği bölgelerde yöre halkı bu bitkiyi genellikle yemek yapmakta kullanıyor. Kavurma, omlet, börek, salata olarak tüketiyorlar. Bitki yabani olarak yetiştiği için, bitkiyi tanıyanlar ve müsait olanlar araziye çıkıp topluyorlar. Toplamaya müsait olmayanlar da pazardan satın alıyorlar.
Kaldırık otu, yemek olarak taze tüketildiği gibi, aktarlarda kurutulmuşu ve tohumundan çıkarılan yağı satılıyor. İsteyen aktarlardan kurutulmuşunu ve yağını satın alabilir. Kurutulmuşunu salatalara, omlete veya yoğurda ekleyerek tüketebilirsiniz. Kurutulmuş kaldırık otunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Bir bardak kaynar suya bir yemek kaşığı hodan otunu ekleyip, en fazla 5 dakika bekleyin. Sonra süzüp, afiyetle içebilirsiniz.
Kaldırık otu yağını krem gibi kullanıyorsunuz. Sivilce, selülit, çatlak gibi cilt problemleriniz bulunuyorsa, bu bölgelere sürüyorsunuz.
Kaldırık otu, eczanelerde hodan kapsülü olarak da satılıyor. Uyku bozukluğu, stres, iltihap, boğaz ağrısı, çocuklar için kemik gelişimi gibi durumlarda bu kapsülden kullanabilirsiniz. (Milliyet-Sabah)